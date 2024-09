Un paio di giorni fa Samsung ha avviato la distribuzione in Europa (e quindi in Italia) della One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e a breve è atteso il rilascio della nuova One UI anche per gli smartphone Android di punta lanciati dalla società nel 2023.

Sebbene il colosso sudcoreano non abbia fornito una data di rilascio specifica per questi dispositivi, sembra che l’aggiornamento One UI 6.1.1 non si farà attendere a lungo.

La One UI 6.1.1 potrebbe arrivare a giorni sulle serie Samsung di punta del 2023

Secondo l’operatore canadese Telus, la One UI 6.1.1 arriverà sulle serie Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 il 17 settembre.

Questa data probabilmente si riferisce ai dispositivi Samsung in Canada, ma considerando che Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1.1 per la gamma Galaxy S24 in tutto il mondo lo stesso giorno, potrebbe accadere la stessa cosa per i modelli di punta del 2023.

Nel frattempo alcuni si stanno chiedendo che fine ha fatto la One UI 7.0 beta. Un membro del team Samsung si è espresso in merito alla questione.