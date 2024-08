La Fotocamera Pixel rappresenta senz’ombra di dubbio uno degli strumenti più efficaci e validi per la realizzazione di ottimi scatti sugli smartphone Google Pixel, presentando diverse funzionalità interessanti che ne migliorano la qualità, sfruttando al massimo il comparto fotocamere. In particolare nel corso delle ultime ore, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la Fotocamera Pixel che porta con sé una novità davvero interessante e utile per gli utenti: scopriamola insieme nei minimi dettagli.

Google Pixel: arriva Astrofotografia in modalità manuale

Una delle funzionalità di Fotocamera Pixel più significative degli ultimi anni è stata rappresentata sicuramente dalla modalità Astrofotografia, che consente di riprendere il cielo notturno senza problematiche di alcun tipo. Fino ad oggi, tale modalità si avviava in maniera completamente automatica (a differenza della modalità Notturna o della modalità Pro), sulla base di quello che il sensore della fotocamera riprendeva: con l’introduzione della nuova versione v9.5.118 di Fotocamera Pixel, però, le cose stanno decisamente per cambiare. Grazie a questo nuovo aggiornamento è infatti possibile attivare manualmente la modalità Astrofotografia, senza necessariamente attendere un’attivazione automatica da parte dell’app.

Fino ad oggi, infatti, l’unico modo per “forzare” l’attivazione della modalità Astrofotografia consisteva nel posizionare il proprio Google Pixel su una superficie stabile, per poi puntare il sensore della fotocamera verso il cielo notturno, attivando la modalità Notturna.

In questo caso sarà invece sufficiente impostare la modalità Notturna, per poi assistere alla presentazione di un’ icona pop-up in sovrimpressione (rappresentata da una luna e una stella) che evidenzierà la possibilità della modalità manuale di Astrofotografia, consentendone dunque l’attivazione in qualsiasi momento, a completa discrezione dell’utente che ne fa uso. Si potrà dunque decidere in completa libertà la durata della modalità, con un periodo massimo fissato a 4 minuti.

Al momento, per poter usufruire della nuova funzionalità è necessario scaricare l’APK della nuova versione, del peso totale di circa 500 MB. L’arrivo del nuovo aggiornamento di Fotocamera Pixel su Google Play Store è verosimilmente previsto nel corso dei prossimi giorni o settimane. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti della Fotocamera Pixel da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare con nuove funzionalità nel corso delle prossime settimane o mesi.