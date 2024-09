Come quasi tutti gli smartphone Android di punta, anche la serie Google Pixel 9 supporta la ricarica wireless inversa che consente di caricare in modalità wireless altri dispositivi e accessori Bluetooth utilizzando lo smartphone.

Quando si utilizza la ricarica wireless inversa è meglio collegare lo smartphone Pixel a un caricabatterie cablato, ma sulla serie Pixel 9 questo non è più possibile.

Nella sua pagina di supporto, Google fa notare che la serie Pixel 9 disattiverà automaticamente la condivisione della batteria (Battery Share) quando è collegata a un caricabatterie cablato.

La serie Google Pixel 9 ha una limitazione per la ricarica wireless inversa

I precedenti dispositivi Google Pixel offrono anche la possibilità di attivare automaticamente Battery Share per un breve periodo quando vengono collegati a un caricabatterie, in modo da non dover armeggiare con le impostazioni dello smartphone e se questo non rileva alcun dispositivo sul retro, dopo alcuni minuti la ricarica inversa si disattiva automaticamente, come in caso di temperatura elevata del dispositivo o problemi di posizionamento.

La serie Google Pixel 9 offre un’autonomia notevolmente migliore rispetto alla precedente, ma con i nuovi smartphone Google probabilmente ha preferito ridurre il calore per aumentare la vita della batteria.

Su questo fronte Google Pixel 9 Pro Fold è messo ancora peggio, in quanto non offre il supporto per la ricarica wireless inversa, nonostante il costo elevato del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda.