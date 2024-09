Aggiornamento 3 settembre ore 10.00: Google ha comunicato che il ridimensionamento era solo frutto di un problema tecnico, che ora è stato risolto. È possibile ora dare in permuta non solo smartphone Google e Apple ma anche di altri brand come ZTE, OnePlus, HONOR, Motorola, Nokia, etc.. Vi ricordiamo che la permuta e lo sconto sui tagli di memoria superiore terminano il 5 settembre. Se siete interessati all’acquisto potete procedere sul Google Store, sia per Pixel 9 che per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Di seguito la notizia in originale.

Con una mossa inaspettata, Google ridimensiona di parecchio il suo servizio di permuta per l’acquisto di Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL attraverso il Google Store. Se speravate di dare via il vostro usato per portarvi a casa uno dei nuovi smartphone Android, sappiate che potrete farlo solo con altri modelli della casa di Mountain View (e uno di quella di Cupertino). Per quale motivo? È una bella domanda.

Google Pixel 9 con permuta su Google Store: Big G cambia e ridimensiona tutto

Come probabilmente avrete visto, qualche giorno fa sono stati presentati Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, affiancati in alcuni Paesi (non in Italia) dal nuovo smartphone pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold. I nuovi smartphone sono disponibili all’acquisto anche tramite Google Store, con tempi di consegna variabili in base alla disponibilità: alcune colorazioni e versioni risultano al momento esaurite, probabilmente anche grazie all’offerta di lancio che prevede la possibilità di optare per le versioni più capienti a prezzi scontati.

Come fatto per altri modelli, fin da subito il Google Store ha dato la possibilità di dare in permuta uno smartphone usato per abbassare l’esborso per l’acquisto del nuovo, potendo pure sfruttare una supervalutazione di 200 euro rispetto al normale prezzo di ritiro. La lista dei modelli compatibili con il servizio non era enorme, ma era comunque interessante, con la possibilità di dare in permuta tanti modelli Samsung, Xiaomi, Google, Apple e non solo, con dispositivi anche vecchi di alcuni anni e valutazioni superiori alla media in alcuni casi.

Purtroppo, sembra che la casa di Mountain View abbia deciso di ridimensionare (e di parecchio) il suo servizio di permuta: allo stato attuale sul Google Store sono rimasti solo Google ed Apple tra i marchi tra cui scegliere, e per la casa di Cupertino c’è solamente iPhone 15 Pro Max (fino a un massimo di 800 euro di valutazione, bonus compreso). Certo, per i modelli di Big G si parte da Google Pixel 8 (416 euro) e Google Pixel 8 Pro (519 euro) e si arriva fino a Pixel 2 e Pixel 2 XL (232 euro compresa la supervalutazione), ma è evidente come il produttore abbia deciso di tirare i remi in barca.

Per quale motivo è stata fatta questa scelta? Non è dato saperlo: forse Google ha ricevuto più richieste (e quindi più usati) di quanto si aspettasse e ha dovuto “correre ai ripari”, ridimensionando la quantità di modelli compatibili con la permuta. Quel che è certo è che in questo modo il produttore ha ridotto l’efficacia di un ottimo incentivo per il passaggio a un Google Pixel.

Torneremo sull’argomento in caso di novità, magari direttamente da Google: siete delusi da questo cambiamento o non avete mai avuto intenzione di dare in permuta il vostro attuale (o vecchio) smartphone?