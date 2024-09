Una delle novità introdotte con Pixel 8 Pro è stato il termometro, mai visto prima su uno smartphone Google. Nonostante questa funzionalità sia passata in sordina, sembrava essere destinata a tornare con Pixel 9 Pro. All’inizio di quest’anno Google ha aggiunto il supporto per il rilevamento della temperatura corporea all’app Termometro negli Stati Uniti e ora la funzionalità inizia a essere disponibile anche su alcuni dispositivi Pixel in Europa.

L’app Termometro misura la temperatura corporea in Italia

Anche nel Vecchio Continente, nella schermata iniziale dell’app si aggiunge la temperatura corporea accanto alla temperatura dell’oggetto. Un’assistente vocale guida l’utente attraverso il processo di misurazione che prevede il posizionamento dello smartphone molto vicino alla fronte e quindi uno spostamento del dispositivo sulla tempia sinistra/destra.

Bisognerà anche specificare una fascia di età (3+ anni, 3-36 mesi o 0-3 mesi), ma questa opzione può essere disattivata nelle impostazioni per rendere il processo un po’ più rapido. L’utente ha anche facoltà di salvare le misurazioni in una pagina “Risultati recenti” che li conserva per sette giorni e offre la possibilità di memorizzarli su Fitbit toccando l’apposita scorciatoia.

In un articolo di supporto Fitbit ora è stata aggiornata la lista dei paesi e delle lingue supportate, tra cui figurano l’Italia e l’italiano. Questa espansione della disponibilità della funzionalità in Europa include Google Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, ma non sembra essere ancora attiva per tutti i dispositivi.