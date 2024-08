Dopo diverse settimane di voci di corridoio e indiscrezioni, Samsung Galaxy Z Fold6 Slim è praticamente realtà: il nuovo modello pieghevole (più sottile) di Samsung sarebbe infatti stato avvistato all’interno di una certificazione coreana, confermando praticamente tutti i rumor che si sono avvicendati recentemente e svelando alcune interessanti informazioni in merito alle specifiche tecniche e ai suoi mercati di destinazione: scopriamole insieme nei dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim: specifiche tecniche e uscita

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim avrebbe fatto la sua apparizione all’interno della pagina di certificazione di sicurezza industriale coreana con il codice seriale “SM-F958N“, suggerendo dunque un’uscita più che imminente. Il nuovo modello sottile di smartphone pieghevole potrebbe vedere la luce in Corea del Sud il prossimo 25 settembre, per poi uscire sul mercato cinese con la probabile denominazione “Samsung Galaxy W25“, ponendosi così come vero e proprio concorrente di HONOR Magic V3 e Huawei Mate X6. Non non disponiamo ancora di informazioni relative invece all’ipotetica uscita sul mercato occidentale.

Il dispositivo potrebbe essere a tutti gli effetti il pieghevole di Samsung più sottile in assoluto, con uno spessore di appena 10 millimetri, a confronto dei 12,1 millimetri della versione standard di Samsung Galaxy Z Fold6. Per raggiungere queste dimensioni, la compagnia coreana avrebbe rimosso tutti i componenti nel display dedicati al supporto alla S-Pen, riuscendo così a guadagnare prezioso spazio, lavorando anche sulle diversi componenti del display e del comparto fotocamere.

Nonostante la considerevole riduzione dello spessore, la variante Slim di Samsung Galaxy Fold6 potrebbe presentare schermi più grandi: lo schermo interno presenterà presumibilmente una dimensione di 8”, a confronto dei 7,6” del precedente modello. Il display potrebbe essere in questo caso pari a 6,5 pollici di diagonale, superando così i 6,3 pollici della versione standard.

Numerosi miglioramenti previsti anche per il comparto fotocamere, con la fotocamera anteriore da 5 megapixel, rispetto ai 4 megapixel della controparte su Galaxy Z Fold6. Stando ai rumor, Samsung Galaxy Z Fold6 Slim potrebbe uscire sul mercato con un prezzo indicativo di circa 2100 dollari.

Al momento si tratta di indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare un riscontro ufficiale da parte della compagnia coreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da Samsung in merito alla presentazione del nuovo modello, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.