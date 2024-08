Il Google Play Store è una parte fondamentale di Android e una delle sue funzioni principali è quella di mantenere aggiornate le applicazioni installate sul dispositivo.

Nonostante i continui miglioramenti apportati da Google nel corso degli anni, il Play Store ancora oggi consente di scaricare solo un aggiornamento alla volta, anche se si utilizza l’opzione per aggiornare tutte le app, poiché i download vengono messi in coda.

Probabilmente Google si è resa conto che questo attualmente rappresenta un limite anacronistico e all’inizio di quest’anno ha iniziato a lanciare la possibilità di scaricare più app contemporaneamente, tuttavia questo era limitato alle nuove installazioni.

Google Play Store ora consente di aggiornare fino a tre app simultaneamente

Ora sembra che l’azienda abbia avviato un lancio più ampio dei download multipli con la possibilità di scaricare simultaneamente fino a tre aggiornamenti di app tramite Play Store, come accade su iOS tramite App Store, inoltre questa modifica ora si applica anche al download di nuove app.

Al momento non è chiaro se si tratti di una modifica lato server da parte di Google o di un aggiornamento del Play Store stesso, ma la funzionalità è molto apprezzata, in quanto scaricare le app una alla volta è alquanto noioso, soprattutto quando sono tante, e con la banda ultra larga e i dispositivi sempre più potenti una limitazione del genere non è esattamente al passo coi tempi.