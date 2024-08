Come sappiamo, la nuova serie Pixel 9 di Google punta tutto sull’intelligenza artificiale, introducendo diverse funzionalità innovative basate su questa tecnologia in continua evoluzione. Tuttavia, sbloccando il bootloader del dispositivo, molte funzionalità AI potrebbero disattivarsi.

Addio alle Custom ROM?

Ormai è una pratica comune sbloccare il bootloader su un telefono Android, soprattutto per chi vuole sperimentare nuove versioni del software senza rischiare di compromettere il proprio dispositivo. Inoltre, permette di personalizzare il sistema in modo più approfondito, come installare ROM personalizzate, ottenere i permessi di root o effettuare modifiche avanzate al sistema.

Ma c’è un problema: se si sceglie di sbloccare il bootloader sul Pixel 9, c’è il rischio di perdere alcune delle funzionalità IA più interessanti. Alcuni utenti dei forum di XDA hanno scoperto che lo sblocco del bootloader fa smettere di funzionare diverse funzioni AI.

Ad esempio una delle app più interessanti presenti sulla serie Pixel 9, ovvero Pixel Screenshot, smette di funzionare dopo lo sblocco del bootloader, non riuscendo a scaricare i modelli necessari. Smettono di funzionare anche alcune funzioni AI dell’app Pixel Meteo e delle Call Notes. Per ora sembra essere esclusa Pixel Studio, che continua a funzionare anche con bootloader sbloccato.

Non è chiaro il motivo per cui le funzionalità date dall’intelligenza artificiale smettano di funzionare su Google Pixel 9, ma sembrerebbe legato a un controllo lato server. La situazione, per fortuna, non è irreversibile; infatti, bloccando di nuovo il bootloader (resettando il dispositivo) tutto torna a funzionare correttamente.