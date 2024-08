Tra i punti di forza di Android vi è senza dubbio l’elevato livello di personalizzazione che questo sistema operativo è in grado di garantire agli utenti, che hanno la possibilità di sbizzarrirsi con le varie opzioni disponibili, in modo da impostare ciascun dispositivo in base alle proprie esigenze.

Una delle funzionalità studiate dal team di sviluppatori di Google per consentire agli utenti di personalizzare i propri device è quella chiamata Trusted Places, ossia la possibilità di designare determinati luoghi (come ad esempio la propria abitazione) come posti nei quali è sicuro tenere il telefono sbloccato e, una volta attivata, sbloccherà automaticamente lo smartphone nel momento in cui si entra nell’area in questione.

Google migliora una funzione di Android

Se al momento l’individuazione di questi luoghi affidabili è piuttosto complessa, in quanto necessita di addentrarsi nelle impostazioni, pare che il colosso di Mountain View abbia in programma di rendere più facile agli utenti raggiungere la relativa impostazione.

Con la versione 24.34.33 beta di Google Play Services (può essere scaricata da APK Mirror seguendo questo link), infatti, l’opzione per individuare i luoghi ritenuti affidabili ha cambiato posizione, divenendo più facilmente raggiungibile (è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni e quindi entrare nella sezione dedicata alla Posizione).

L’opzione in questione (che in tale versione beta di Google Play Services non è attiva e non funziona) non ha solo cambiato posizione ma può anche contare su una pagina leggermente riproggettata, nella quale gli utenti troveranno alcuni segnaposto (che è possibile eliminare) e un tasto per aggiungere rapidamente i luoghi desiderati.

C’è da precisare che questa novità è ancora in fase di sviluppo e prima del suo rilascio a livello globale (sulla cui tempistica per il momento non vi sono informazioni) potrebbe essere soggetta ad ulteriori modifiche. Staremo a vedere.