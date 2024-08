Recentemente Google ha distribuito Android 15 QPR1 Beta 1 e tra le varie modifiche oggi segnaliamo una nuova animazione predittiva del gesto di ritorno per la tastiera.

Il gesto predittivo indietro utilizza animazioni integrate per mostrare agli utenti un’anteprima della schermata su cui arriveranno quando utilizzano il gesto indietro, in modo da evitare ad esempio l’uscita accidentale dall’app che stavano utilizzando.

Attualmente la funzionalità non prevede un’animazione per quando la tastiera è aperta, ma il canale non ufficiale di Google News su Telegram segnala che Google l’ha aggiunta in Android 15 QPR1 Beta 1.

Il gesto indietro predittivo riduce la tastiera in Android 15 QPR1 Beta 1

La nuova animazione individuata mostra che il gesto indietro ridurrà al minimo la tastiera, ma secondo quanto riportato questa nuova animazione funzionerà solo nelle applicazioni che hanno implementato l’API WindowInsetsAnimationCompat che è in circolazione da Android 11. Ecco un esempio della funzionalità in azione.

Oltre alla nuova animazione predittiva del gesto indietro per le tastiere, la beta del primo aggiornamento trimestrale di Android 15 introduce una nuova animazione per la pressione prolungata sui riquadri delle impostazioni rapide, una nuova animazione di caricamento che appare dopo i riavvii e impostazioni per gestire i display esterni connessi.

Queste modifiche arriveranno probabilmente con l’aggiornamento Android 15 QPR1 che Google rilascerà a dicembre.