Questo mese l’azienda di Mountain View ha lanciato la gamma Google Pixel 9 e per ottimizzare il passaggio da un precedente dispositivo la società ha aggiornato il processo di configurazione.

Tra le novità c’è la possibilità di effettuare un copia vera e propria della cronologia delle conversazioni di Google Messaggi del precedente dispositivo grazie a un “trasferimento RCS completo” sul nuovo smartphone.

Google Pixel 9 ora offre il trasferimento “in copia carbone” delle conversazioni RCS

Google ora mantiene la struttura della conversazione, i media, l’audio, le reazioni, i preferiti e tutti gli altri metadati della conversazione RCS, invece di convertirli in SMS/MMS come in precedenza.

Questa novità è in linea con il modo in cui vengono trasferite altre impostazioni di sistema, autorizzazioni, preferenze di notifica e accessi alle app, nonché il trasferimento eSIM per alcuni operatori, durante la configurazione del nuovo dispositivo.

Tuttavia un nuovo menu “Esegui backup o copia dati” presente nelle impostazioni di Pixel 9 consente di trasferire l’esperienza dal dispositivo precedente in un secondo momento. Google ora offre ora una configurazione più rapida che copierà solo i contenuti multimediali non sottoposti a backup su Google Foto in qualità originale.

Per eseguire il trasferimento “in copia carbone” delle conversazioni RCS sullo smartphone Google Pixel 9 è necessario che il dispositivo precedente esegua la versione più recente di Google Messaggi e che il trasferimento avvenga tramite Wi-Fi o cavo USB-C, poiché al momento il ripristino tramite cloud presenta ancora le limitazioni precedenti.

Con l’occasione ricordiamo che Google Pixel 9 ora offre anche la possibilità di trasferire i dati senza ripristinare le impostazioni di fabbrica.