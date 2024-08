Il team di WhatsApp continua a lavorare per rendere ancora più trasparente l’esperienza utente informandoli quando determinate chat aziendali potrebbero condividere informazioni limitate con Meta, ad esempio quando aprono WhatsApp tramite un annuncio su Facebook o Instagram.

Ora sembra che WhatsApp stia migliorando questo aspetto del social chiarendo ulteriormente quando Meta potrebbe elaborare questa tipologia di interazioni.

WhatsApp renderà più trasparente l’interazione con aziende che si appoggiano a Meta AI

Nell’ultima versione beta dell’app per Android, WhatsApp sta lavorando su due nuovi indicatori per contrassegnare quando Meta riceve alcune informazioni riguardanti le interazioni con determinate aziende.

I nuovi indicatori sono progettati per rendere ancora più chiaro agli utenti quando e come le loro interazioni con le aziende su WhatsApp potrebbero coinvolgere Meta e saranno subito visibili quando si entra nella chat non appena un’azienda inizierà a utilizzare determinati servizi di Meta.

In particolare sembra che gli utenti vedranno indicatori diversi in base al tipo di interazione. Una singola freccia (>) indicherà che Meta potrebbe ricevere informazioni limitate, come il numero di interazioni con una determinata attività.

Questo può accadere ad esempio quando gli utenti toccano un annuncio su Facebook o Instagram che li porta ad avviare una conversazione su WhatsApp, oppure quando cliccano su un link fornito da un’attività.

Nei casi in cui gli utenti vedono due frecce (>>), significa che Meta potrebbe ricevere attivamente messaggi condivisi con quella specifica chat aziendale per migliorare la qualità dei propri servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Ciò accade in genere quando un’azienda utilizza Meta AI ad esempio per rispondere alle domande dei clienti o fornire informazioni su prodotti e servizi direttamente tramite WhatsApp.

Rendendo chiara questa distinzione, WhatsApp mira a garantire che gli utenti siano pienamente consapevoli di quando e come le loro interazioni con determinate aziende coinvolgono Meta.

Gli utenti vedranno nuovi indicatori, come frecce ed eventi dei messaggi, all’interno di queste conversazioni aziendali e nella schermata delle informazioni della chat per segnalare quando avviene tale condivisione di dati.

Indipendentemente dal tipo di attività, gli utenti hanno sempre il controllo delle proprie interazioni e se un utente non è d’accordo con le pratiche di condivisione dei dati indicate, può scegliere di non impegnarsi in una conversazione con l’attività quando vede uno di questi indicatori, inoltre gli utenti hanno facoltà di bloccare o segnalare le attività in qualsiasi momento.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.18.7 di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti in un futuro aggiornamento.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.