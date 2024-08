Motorola ha presentato il nuovo Moto G45 5G sorprendendo con un device da caratteristiche di livello premium a un prezzo molto, molto, conveniente. Dopo che negli ultimi mesi Motorola si era concentrata su device top di gamma come Edge 50, Razr 50, Razr 50 Ultra e Razr+ ora è tornata con uno smartphone davvero sorprendente per questa fascia di prezzo. Senza voler fare concorrenza agli attuali top di gamma come i device Samsung, Apple e Google il nuovo Motorola Moto G45 riesce a rivelarsi un gran bell’affare.

Be Fast, Be Wow with the all new #MotoG45 5G! ✨🤳🏻

Feel the power in your hands with lightning-fast 5G speed powered by the Snapdragon® 6s Gen 3 octa-core processor.

Sale starts Aug 28, starting at ₹9,999* @Flipkart, https://t.co/azcEfy1Wlo & leading stores.#FastNWow

— Motorola India (@motorolaindia) August 21, 2024