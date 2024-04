La strategia di Motorola degli ultimi anni, per quanto concerne il suo smartphone di punta, non è molto chiara con un continuo rimpallo tra la versione Pro e quella Ultra. Nel 2022 ha infatti presentato presentato Motorola Edge 30 Ultra come punta di diamante ed Edge 30 Pro come prodotto di fascia medio-alta mentre lo scorso anno, nel 2023, ha presentato Motorola Edge 40 Pro come smartphone di punta senza alcuna versione Ultra. In questo 2024 l’azienda torna sui suoi passi e ripropone Motorola Edge 50 Ultra come punta di diamante e Edge 50 Pro come smartphone di fascia alta.

Questa velata critica al marketing della casa alata era doverosa per innanzitutto inquadrare il posizionamento di questo nuovo Motorola Edge 50 Pro, con un piazzamento di prezzo tra i 600 e i 700 euro. I numeri non gli mancano, ha anche qualcosa in più rispetto alla concorrenza ma su un paio di aspetti, di cui uno ormai storico, non sorprende. Analizziamo pregi e difetti in questa recensione completa.

Accessori in confezione di Motorola Edge 50 Pro

La confezione è ricchissima: oltre allo smartphone sono presenti il cavo di ricarica a trasferimento file USB Type-C, l’alimentatore da ben 125W, la spilla per rimuovere il carrellino della SIM e una cover in plastica dura di qualità, in tinta con lo smartphone.

Video recensione di Motorola Edge 50 Pro

Design & Ergonomia

Motorola Edge 50 Pro è molto curato esteticamente tanto che l’azienda lo definisce non un semplice smartphone bensì uno SmartARTphone. In mano è piacevole per due motivi: il primo è la larghezza di “soli” 72,4 mm (inferiore alla media), il secondo è grazie al retro in finta pelle, un materiale morbido, caldo e che offre un buon grip sui polpastrelli per cui non scivola come invece faceva il precedente Motorola Edge 40 Pro.

La cover presente in confezione è in plastica liscia invece e si occupa di proteggere gli angoli ma rimane aperta sul lato destro e sinistro per esaltare il frame in alluminio in tinta e il vetro stondato ai lati. Ad essere stondato però non è solo il vetro protettivo, che per la cronaca è di tipo Gorilla Glass 5, ma anche il display risultando accattivante ma anche sensibile a tocchi involontari e riflessi di luce.

Complessivamente misura 161.2 x 72.4 x 8.2 mm mentre il peso si aggira intorno ai 186 grammi, dunque è leggero e abbastanza maneggevole.

Frontalmente il display è di tipo P-OLED con supporto HDR10+ da 6,7”, con picco massimo di luminosità pari a 2000 nit e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Un bel pannello con colori brillanti e diversi profili colore disponibili nelle impostazioni per adattarlo alle proprie esigenze o preferenze. Le uniche due lacune su questo fronte, rispetto alla concorrenza, sono la risoluzione solo FullHD+ (ma poco male) e il fatto di non essere LTPO, quindi sì può variare dinamicamente il refresh rate su 60, 120 e 144 Hz ma non può farlo su valori intermedi o inferiori.

Sul fronte multimediale troviamo l’audio stereo ma la qualità non è entusiasmante, così come il feedback di vibrazione, questi due aspetti sono al pari di uno smartphone di fascia più economica ed è un gran peccato perché segnano negativamente l’esperienza d’uso giornaliera.

Sotto al display c’è il sensore biometrico per lo sblocco con l’impronta digitale, veloce e reattivo, mentre permane, fortunatamente, la certificazione contro acqua e polvere IP68 il che significa che è protetto anche da eventuali immersioni.

Prestazioni

Il cuore pulsante di Motorola Edge 50 Pro non è un processore di fascia alta, come successo per Edge40 Pro che ricordiamo avere lo Snapdragon 8 Gen 2, bensì il più recente ma di fascia media Qualcomm Snadragon 7 Gen3. È la prima volta che lo incontriamo e purtroppo non ci ha entusiasmato.

Soprattutto subito dopo il risveglio dallo standby, lo smartphone tentenna con vistosi lag e rallentamenti per poi, dopo qualche secondo, funzionare invece a regime con animazioni fluide e tocchi reattivi. La memoria RAM non è un problema perché mantiene aperte contemporaneamente numerose applicazioni e d’altronde non poteva essere da meno con ben 12 GB a disposizione. La memoria interna invece è bella capiente, da 512GB, purtroppo però di tipo UFS 2.2 (quindi più lente) anziché 3.1 o 4.0.

Buona invece la ricezione e il supporto alle varie connettività come WiFi 6e, Bluetoth 5.4, NFC con anche ingresso USB Type-C 3.1 OTG e DisplayPort. Supporta inoltre l’ESIM. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Motorola Edge 50 Pro.

Funzionalità

Motorola Edge 50 Pro arriva sul mercato con Android 14 e la nuova interfaccia grafica Hello UI che traccia una linea di demarcazione con il passato allontanandosi un po’ da Android Stock. Le linee stilistiche di base restano sempre quelle però: minimal, pochi colori, chiarezza, e lo si può notare nella tendina delle notifiche e nei collegamenti rapidi ma anche nel menu delle impostazioni.

Ad arricchire il software ci sono le numerose applicazioni Moto che rappresentano un bel valore aggiunto sia in termini di maggior pulizia del sistema sia per una maggior chiarezza rappresentando il punto di riferimento nel sistema per le varie funzionalità. In questo aggiornamento ancor più enfasi è stata data alla personalizzazione del sistema come sfondi, icone, font e colori ed inoltre è stata aggiunta una funzionalità di AI che permette di creare uno sfondo in base al nostro outift, semplicemente scattandoci una foto. Carina ma non molto convincente negli sfondi generati che sì, sono in tinta, ma poco accattivanti.

Anche in queste App è stato apportato il nuovo stile della Hello UI ma qui, e così anche in altri punti del sistema, non mancano le incoerenze come icone diverse, linee di demarcazione che sembrano messe a caso o spazi mal gestiti.

Non abbiamo al momento dettagli precisi riguardo il supporto software ma in genere gli aggiornamenti Motorola sono garantiti per 3 anni per il sistema operativo e 4 anni per le patch di sicurezza.

Non mancano poi Moto Connect per collegare lo smartphone a una Smart TV o a un monitor esterno per l’intrattenimento, Family Space per avere una sorta di controllo e condivisione con la famiglia, Moto Unplugged per un po’ di sano digital detox e Ready For ovvero la modalità Desktop che si attiva collegando lo smartphone al PC o a un monitor, sia tramite cavo che wireless. L’interfaccia si adatta al grande schermo e possiamo accedere velocemente ai nostri file o guardare contenuti multimediali. Tutte funzionalità utili e realizzate per offrire un prodotto versatile tanto nella produttività quanto nella quotidianità.

Fotocamera

Motorola Edge 50 Pro è dotato di tre sensori fotografici al posteriore, oltre alla fotocamera selfie da 50 mpx f/1.9:

50 MP, f/1.4, 25mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS;

10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom;

13 MP, f/2.2, 120˚, 18mm (ultrawide), 1.12µm, AF.

Schermo e fotocamera di Motorola Edge G50 Pro sono certificati da Pantone in quanto fedeltà di registrazione e riproduzione dei colori ma, al di la di questo, ci troviamo davanti al solito comparto fotografico deficitario di Motorola, per lo meno rispetto a una concorrenza super agguerrita. I sensori più duttili sono la principale e il tele-obiettivo dove la resa è più che soddisfacente di giorno. La fotocamera ultra grandangolare invece impasta i dettagli e soprattutto di notte non riesce a offrire una qualità sufficiente. Proprio di notte però si riscatta la fotocamera principale dove lo scatto notturno, che dura qualche secondo, permette di portare a casa dettagli e luce, a volte anche eccessivamente portando la scena quasi a giorno.

In linea generale questo comparto fotografico, ma più in generale il software di Motorola soprattutto, soffre su due aspetti: i forti contrasti, dove l’HDR prova a calmierare ma il risultato non è sempre ottimale, e in parte sulla messa a fuoco che è un po’ ostica, tanto nelle foto quanto nei video.

Fra le novità software una novità è rappresentata dallo Stile: Naturale in opposizione allo stile Ottimizzazione, il primo riduce al minimo l’elaborazione software e cerca di fare uno scatto quanto più realistico possibile, l’altro impiega qualche secondo in più e si prefigge il compito di migliorare i vari parametri. La differenza però spesso è praticamente nulla al momento.

La selfie camera invece è altalenante dove a volte fa degli scatti molto buoni, altri (anche qui soprattutto in presenza di forti contrasti) meno.

Riguardo i video invece può registrare fino in 4K a 30 fps o FHD a 60 fps ma in quest’ultima possibilità non è possibile usare la fotocamera ultra-grandangolare. Fra le impostazioni è presente poi l’audio zoom e la possibilità di registrare in formato H265.

Batteria & Autonomia

Motorola Edge 50 Pro è fornito di una batteria da 4500 mAh che risulta un buon compromesso proprio per contenere il peso dello smartphone. L’autonomia si attesa tra le 5 ore e e le 5 ore e mezza di display (ovvero di utilizzo attivo) lungo la tipica giornata lavorativa. La batteria però è quasi un non problema in quanto con la ricarica rapida a 125W si ricarica da 0 a 100 in circa 18 minuti, sono quindi sufficienti 5 minuti per avere un altro paio d’ore di autonomia.

Supporta poi la ricarica wireless a 50W e la ricarica wireless inversa.

In conclusione

Motorola Edge 50 Pro arriva in Italia al prezzo di listino di 699 euro, scontato in promozione lancio a 599€ (salvo cambiamenti in quanto le informazioni ricevute sono contrastanti). È disponibile inoltre il programma Trade-IN dove viene offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ all’interno del programma per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone della Edge 50 Series.

Il prezzo purtroppo risulta essere fuori scala e probabilmente è lievitato quasi esclusivamente a causa della ricarica rapida e della ricarica wireless, quest’ultima soprattutto difficile da trovare su smartphone meno costosi. Il processore e le memorie UFS 2.2, di conseguenza le relative prestazioni, il motorino di vibrazione e la qualità audio però fanno scendere dal piedistallo questo Motorola Edge 50 Pro che pur risultando bello, costruito bene e addirittura profumato, ci sentiamo di consigliare solo quando sarà sceso almeno sotto ai 500 euro, ancora meglio sotto i 450 euro.

È disponibile all’acquisto presso MediaWorld.