Motorola ha appena presentato lo smartphone Moto G Stylus 5G che presenta notevoli aggiornamenti delle specifiche, ma forse l’azienda avrebbe potuto migliorare anche il supporto software. Ecco cosa offre questo nuovo smartphone Android.

Caratteristiche di Motorola Moto G Stylus 5G (2024)

Motorola Moto G Stylus 5G (2024) è animato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM, il doppio rispetto al modello precedente.

Rispetto al pannello LCD del predecessore, il modello 2024 offre un display POLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, inoltre è presente un sensore di impronte digitali sotto il display.

Posteriormente è presente una configurazione a doppia fotocamera che include un sensore primario da 50 MP e un obiettivo ultrawide da 13 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 32 MP.

Moto G Stylus (2024) passa dalla batteria da 4.000 mAh del modello precedente a una da 5.000 mAh, inoltre ora la ricarica wireless arriva fino a 15 W, mentre la ricarica via cavo è a 30 W.

Il nuovo smartphone esegue Android 14 e offre connettività NFC e un jack per cuffie da 3,5 mm, oltre alla stilo integrata.

Tutto sommato sembra un ottimo aggiornamento rispetto al modello lanciato l’anno scorso, tuttavia il dispositivo riceverà un solo aggiornamento del sistema operativo, quindi si fermerà ad Android 15, oltre a tre anni di aggiornamenti di sicurezza bimestrali.

Motorola lancerà Moto G Stylus 5G (2024) negli USA il 30 maggio al prezzo di 399 dollari nei due colori Caramel Latte e Scarlet Wave. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.