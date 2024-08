Motorola Moto G55 5G si appresta al lancio: il nuovo smartphone Android dovrebbe essere presentato a breve a livello globale, vista l’uscita del predecessore Moto G54 durante la scorsa estate. Potrebbe essere accompagnato un po’ a sorpresa dal fratello Motorola Moto G35 5G, anche se il debutto di quest’ultimo ce lo saremmo aspettato più avanti, visti i precedenti. In queste ore sono spuntate alcune anticipazioni che ci consentono di scoprire alcuni dettagli sugli smartphone in arrivo, tra specifiche e colorazioni: andiamo a scoprirle.

Motorola Moto G55 e Moto G35 in arrivo: ecco quello che sappiamo

Motorola Moto G54 è stato lanciato nell’agosto dello scorso anno in Asia, mentre a livello globale (e quindi in Italia) abbiamo dovuto aspettare il mese successivo. Simile ma con qualche mese di differenza il discorso per Moto G34, che ha fatto il suo debutto prima in Cina, per poi arrivare in Italia alla fine di gennaio 2024 in buona compagnia. Le indiscrezioni di oggi ci parlano dei successori di questi due modelli, denominati Motorola Moto G55 e Motorola Moto G35, anticipando alcune specifiche tecniche e persino le prime indicazioni sui colori in arrivo.

Come suggerito dal leaker Sudhansu, Moto G55 dovrebbe mettere a disposizione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, anche se non sono da escludere ulteriori varianti. Lo smartphone dovrebbe arrivare nelle colorazioni Grey, Green e Purple. Non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto al predecessore, ma solo miglioramenti e piccoli passi avanti. Il meno costoso Moto G35 dovrebbe invece essere proposto in almeno tre versioni, dotate di 4-128 GB, 8-128 GB e 8-256 GB, e in altrettante colorazioni (Red, Green e Black).

Moto G35 ha già fatto capolino presso diversi enti di certificazione e su Geekbench: in base a quanto visto dovrebbe offrire una batteria da 5000 mAh (la stessa del predecessore) compatibile con la ricarica rapida cablata da 20 W. Il cuore dovrebbe essere costituito dal SoC Unisoc T760 con GPU Mali G57, affiancato dai già citati 4 o 8 GB di RAM. Non abbiamo ulteriori indicazioni per ora, ma visto il predecessore potremmo trovare a bordo un display intorno ai 6,5 pollici a risoluzione HD+, con refresh rate fino a 120 Hz.

Motorola Moto G55 5G e Moto G35 5G potrebbero essere entrambi lanciati entro il mese di settembre, nonostante il predecessore del secondo sia arrivato solo a cavallo tra il 2023 e il 2024. Non ci sono ancora anticipazioni sui prezzi, ma non dovremmo distanziarci troppo da quelli di Moto G54 (229,90 euro) e Moto G34 (189,90 euro). Siamo sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane.

In copertina Motorola Moto G54