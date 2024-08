POCO celebra il suo sesto compleanno e lancia POCO Carnival, un’iniziativa promozionale che regala sconti sui principali prodotti del brand. Le offerte partono proprio oggi, 21 agosto 2024, e proseguiranno fino alle 23:59 del 28 agosto 2024: andiamo insieme a dare un’occhiata alle proposte più interessanti.

POCO festeggia il sesto compleanno con tutte queste offerte

Prende il via POCO Carnival, l’evento per festeggiare il sesto anniversario del brand di Xiaomi attraverso una serie di sconti sui principali smartphone Android. L’iniziativa prevede ribassi specifici per l’acquisto di alcuni modelli, sconti da 10 a 80 euro in base agli importi spesi e la possibilità di ricevere Xiaomi Smart Band 8 Active inclusa nel prezzo; quest’ultima è la versione più economica di Smart Band 8 e viene normalmente proposta al prezzo di listino di 24,99 euro. In generale, queste sono le soglie per ottenere gli extra sconti, che non risultano però validi su tutto il catalogo e su tutte le versioni:

10 euro di sconto con spesa di almeno 99 euro

con spesa di almeno 99 euro 20 euro di sconto con spesa di almeno 199 euro

con spesa di almeno 199 euro 30 euro di sconto con spesa di almeno 299 euro

con spesa di almeno 299 euro 60 euro di sconto con spesa di almeno 389 euro

con spesa di almeno 389 euro 80 euro di sconto con spesa di almeno 489 euro

Sul sito ufficiale Xiaomi possiamo trovare in promozione POCO X6 Pro 5G nelle versioni 8-256 GB e 12-512 GB: lo smartphone viene proposto a rispettivamente 269,90 euro e 339,90 euro in tutte e tre le colorazioni (Black, Grey e Yellow), eventualmente con pagamento a tasso zero in 24 mesi o con la possibilità di dare un usato in permuta. Con questo modello viene data in regalo non solo la già citata Smart Band 8 Active, ma anche le cuffie Redmi Buds 4 Lite (valore di 34,99 euro) attraverso il deposito di 1 euro per la prevendita.

In promozione troviamo altri modelli della gamma POCO X6, ma anche le serie POCO F6, POCO M6 e non solo. Sui modelli POCO X6 5G 12-256 GB e POCO M6 Pro 12-512 GB è previsto un extra sconto del 15% attraverso il coupon POCO6IT. Più precisamente, tra le offerte vi segnaliamo (extra sconti già compresi):

A tutto questo si possono aggiungere altri coupon per avere uno sconto ulteriore di 20 euro o di 10 euro (in base al tipo di prodotto) riservato ai nuovi utenti, uno sconto del 10% su alcuni prodotti della linea IoT e non solo. Per scoprire tutte le offerte dell’evento POCO Carnival con relativi dettagli potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che l’iniziativa rimarrà attiva fino alle 23:59 del 28 agosto 2024.