Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Motorola di un nuovo smartphone economico: stiamo parlando di Motorola Moto G34 5G.

A caratterizzare tale device troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695, un display con refresh rate a 120 Hz, una fotocamera primaria da 50 megapixel, una batteria da 5.000 mAh e il classico design utilizzato da questo brand sui suoi prodotti.

Le principali caratteristiche di Motorola Moto G34 5G

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695, il nuovo smartphone di Motorola può contare su un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione HD+, refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera dedicata a selfie e videochiamate.

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM (LPDDR4x), a cui potranno aggiungere 8 GB di RAM virtuale e su 128 GB di memoria di archiviazione (con standard UFS 2.2), con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD.

Per quanto riguarda il settore imaging, Motorola Moto G34 5G presenta una fotocamera frontale da 16 megapixel e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone di Motorola troviamo due altoparlanti stereo con il supporto Dolby Atmos, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 18 W attraverso la porta USB Type-C), una scocca con dimensioni pari a 162,7 x 74,6 x 7,99 mm e un peso di 179 grammi.

Dal punto di vista software, infine, MotorolaMoto G34 5G arriva sul mercato con l’interfaccia MYUI 6.0 basata su Android 14.

Prezzo e disponibilità

In Cina Motorola Moto G34 5G sarà disponibile in versione 8/128 GB in due colorazioni (Star Black e Sea Blue) al prezzo di 999 yuan, pari al cambio a circa 130 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda i mercati europei, ove stando alle ultime indiscrezioni potrebbe arrivare a 189 euro in versione 4/128 GB.