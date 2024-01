Motorola allarga la famiglia Moto G e lancia tre nuovi smartphone Android, disponibili in Italia a partire proprio da oggi. Stiamo parlando di Motorola Moto G04, Moto G24 e Moto G34 5G, che secondo la casa alata hanno l’obiettivo di portare l’innovazione a tutti e rispondere alle esigenze di diverse tipologie di clientela. Moto G34 offre la connettività 5G, Moto G24 punta a un prezzo ridotto unito a caratteristiche premium, mentre Moto G04 si concentra su un prezzo accessibile. Andiamo a scoprirli tutti e tre nel dettaglio.

Motorola Moto G34 5G arriva con 120 Hz e connettività 5G

Iniziamo da Motorola Moto G34 5G, l’unico del trio a disporre della connettività di quinta generazione e che viene presentato come il più conveniente dei dispositivi 5G del marchio. Lo smartphone combina uno schermo relativamente compatto, un comparto sonoro curato, un sistema fotografico avanzato e una generosa batteria.

Moto G34 5G mette a disposizione uno schermo da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate di 120 Hz per un’esperienza generale più fluida. Il pannello raggiunge l’85% come rapporto schermo-superficie ed è accompagnato da speaker stereo con bassi migliorati e compatibilità con Dolby Atmos, per un’esperienza audio più completa e adatta o ogni utilizzo (video, ma anche gaming). In base a quanto riportato dalla casa, il sistema audio certificato garantisce un’esperienza audio professionale sia con cuffie (cablate o wireless) sia con speaker esterni. Il cuore dello smartphone è il chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, che affiancato a una batteria da 5000 mAh dovrebbe garantire un’autonomia davvero niente male. Non manca a tal proposito la compatibilità con la ricarica TurboPower da 18 W.

Il comparto fotografico vede in tutto tre sensori: sul retro prende posto una doppia fotocamera con sensore Quad Pixel da 50 MP, caratterizzato da una sensibilità migliorata alla luce, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore Macro Vision al suo fianco permette di catturare i dettagli più piccoli, mentre la fotocamera anteriore da 16 MP con tecnologia Ultra Pixel è pensata per selfie nitidi e colori vivaci. Tra le funzionalità non mancano AI e Face Retouch, per migliorare rapidamente gli scatti.

Moto G34 5G viene proposto sul mercato con Android 14 e l’interfaccia My UX. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre, Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green. La scocca è dotata di una finitura opaca sulle prime due, mentre la terza offre un materiale vegano premium per un tocco di lusso in più per chi cerca qualcosa di più elaborato.

Scheda tecnica di Motorola Moto G34 5G (qui tutti i dettagli)

display LCD 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720, 269 ppi), con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core (fino a 2,2 GHz) e GPU Adreno 619

octa-core (fino a 2,2 GHz) e GPU Adreno 619 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, 1,28 µm e PDAF) e sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 µm)

fotocamera anteriore Ultra Pixel da 16 MP

connettività 5G dual SIM (nano SIM + eSIM + microSD), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale

design idrorepellente, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 18 W

sistema operativo: Android 14 con interfaccia My UX

dimensioni e peso: 162,7 x 74,6 x 8 mm, 179/181 g

Motorola Moto G24 offre prestazioni, design e prezzo contenuto

Proseguiamo con Motorola Moto G24, che abbiamo iniziato a scoprire nella giornata di ieri insieme al fratello Moto G04 con i primi dettagli diffusi per il mercato europeo. Lo smartphone è stato progettato per risultare sottile e leggero, con un design più curato di quanto si possa pensare guardando il prezzo di vendita. A bordo uno schermo IPS da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate di 90 Hz e luminosità di 537 nit.

Moto G24 dispone del SoC MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Grazie alla funzione RAM Boost, il dispositivo può sfruttare dinamicamente lo spazio dello storage interno come RAM virtuale durante le attività più impegnative e il multitasking avanzato (fino a un massimo di ulteriori 4 GB). Anche in questo caso il chipset viene accompagnato da una generosa batteria da 5000 mAh, che però stavolta si ferma a 15 W di ricarica TurboPower (sempre cablata).

A livello fotografico abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP e un sensore Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati (4 cm), ma anche un sensore anteriore da 8 MP con funzione Face Retouch per selfie migliorati, Auto Night Vision per le foto in notturna, HDR e modalità Ritratto. Lato audio lo smartphone dispone di altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Motorola Moto G24 viene proposto nelle colorazioni Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender, con un design idrorepellente che protegge dagli schizzi d’acqua.

Scheda tecnica di Motorola Moto G24 (qui tutti i dettagli)

display LCD IPS 20:9 da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (1612 x 720, 269 ppi), refresh rate di 90 Hz

SoC MediaTek Helio G85

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, 0,64 µm, PDAF) e sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1,75 µm, FF)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, 1,12 µm, FF)

connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore di impronte digitali laterale e riconoscimento facciale

design idrorepellente, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 15 W

sistema operativo: Android 14 con My UX

dimensioni e peso: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 181 g

Motorola Moto G04: conveniente e dal design curato

Chiudiamo con Motorola Moto G04, lo smartphone dal prezzo più abbordabile del nuovo trio. Nonostante questo, non vuole rinunciare a un design curato con un telaio affusolato della fotocamera e un lettore d’impronte digitali posizionato sul lato (in corrispondenza del tasto di accensione), che garantiscono comodità e praticità. Questa volta le colorazioni tra cui scegliere sono addirittura quattro: Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange, tutte con design idrorepellente che garantisce protezione da schizzi e piccoli versamenti.

Il dispositivo offre uno schermo IPS da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, modalità High Brightness e Night Light per una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Il comparto audio vede anche qui altoparlanti stereo con compatibilità Dolby Atoms, per un suono ricco e multidimensionale (anche con le cuffie).

Moto G04 dispone di due fotocamere: quella posteriore è da 16 MP ed è potenziata dall’intelligenza artificiale, in grado di migliorare l’immagine in modo rapido e automatico, mentre quella anteriore è da 5 MP. A bordo anche funzioni come HDR, Ritratto e Face Retouch. Anche questo modello offre 4 GB di RAM con la funzione RAM Boost, in grado di trasformare parte dello spazio di archiviazione in RAM virtuale (fino a un massimo di altri 4 GB). A sfruttare tutto ciò è il SoC Unisoc T606 con CPU octa-core.

Scheda tecnica di Motorola Moto G04 (qui tutti i dettagli)

display LCD IPS 20:9 da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (1612 x 720, 269 ppi) e refresh rate di 90 Hz

SoC Unisoc T606 octa-core con GPU Mali-G57 MP1

octa-core con GPU Mali-G57 MP1 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 16 MP (apertura f/2.2, 1,0 µm, PDAF)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2, 1,12 µm)

connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore di impronte digitali laterale e riconoscimento facciale

design idrorepellente, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 15 W

sistema operativo: Android 14 con My UX

dimensioni e peso: 163,49 x 74,53 x 7,99 mm, 178,8 g

Seguendo il link qui in basso potete fare un confronto diretto delle specifiche tecniche di tutti e tre i nuovi smartphone:

Prezzi e uscita di Moto G04, Moto G24 e Moto G34 in Italia

Motorola Moto G24 e Moto G34 5G sono disponibili da oggi in Italia al prezzo consigliato di rispettivamente 139,90 euro e 189,90 euro. Potete già acquistarli sul sito ufficiale, ma sono in arrivo anche presso altri rivenditori (Amazon compresa). Motorola Moto G04 arriverà nelle prossime settimane al prezzo consigliato di 129,90 euro, ma a questo link potete già consultare la pagina Amazon corrispondente.

