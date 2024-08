Samsung ha recentemente presentato, in occasione dell’ultimo evento Galaxy Unpacked, i nuovi smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra; i due dispositivi hanno fin da subito attirato l’attenzione dei fan del brand, in particolare il modello Ultra che introduce alcuni elementi estetici finora inediti per l’azienda.

Considerando che è trascorso circa un mese dalla presentazione dei dispositivi in questione, abbiamo già avuto modo di scoprire alcune delle loro caratteristiche, nel bene e nel male; abbiamo visto per esempio come alcune funzioni verranno rese disponibili anche per i vecchi modelli, come alcune unità presentassero problemi con il display, altri invece con la durata della batteria, come gli smartwatch abbiano ricevuto il loro primo aggiornamento, o ancora come le notifiche della maggior parte delle app siano disattivate di default.

Anche oggi scopriamo insieme un’interessante caratteristica dei nuovi dispositivi indossabili del colosso coreano, qualcosa che farà sicuramente piacere a tutti i possessori di uno dei nuovi Galaxy Watch.

I nuovi Samsung Galaxy Watch possono accendersi da soli durante la ricarica

Chiunque possegga uno smartwatch sa bene quanto sia frustrante quando il proprio dispositivo si scarica completamente, oltre al fatto di non poterlo utilizzare infatti, quando lo mettiamo in carica ci vuole un po’ prima che l’orologio inizi a ricaricare la sua batteria interna, costringendoci ad attese più o meno lunghe prima di poterlo riaccendere.

A quanto pare Samsung ha deciso di porre rimedio a questa circostanza con i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, i dispositivi infatti vantano una nuova impostazione che, se abilitata, assicura che l’orologio si accenda quando è in carica.

I possessori di uno dei nuovi smartwatch del colosso coreano possono dunque impostare il proprio dispositivo affinché si accenda automaticamente quando è in carica, per farlo è sufficiente aprire le Impostazioni dell’orologio (scorrendo verso il basso sullo schermo e toccando l’icona dell’ingranaggio nei pulsanti di attivazione rapida), quindi selezionare Assistenza dispositivo e poi Batteria; qui scorrendo fino alla fine sarà disponibile la nuova opzione Accensione automatica.

Non è chiaro al momento se si tratti di una funzionalità esclusiva dei nuovi Galaxy Watch o se sia invece legata alla One UI 6 Watch, in tal caso, nel prossimo futuro, potrebbe essere resa disponibile anche per alcuni modelli delle precedenti generazioni; non ci resta che attendere per scoprirlo.