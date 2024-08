Una settimana fa, Samsung ha lanciato il primo aggiornamento per il suo nuovo smartwatch Galaxy Watch7, mettendo in chiaro che Samsung Galaxy Watch Ultra segue un proprio percorso di aggiornamento.

Ora anche il modello di punta riceve il primo update che in gran parte è simile a quello rilasciato per Samsung Galaxy Watch7.

Samsung Galaxy Watch Ultra ottiene il primo aggiornamento

Come ci si aspetterebbe da un primo aggiornamento la versione firmware L705FXXU1AXG2 non introduce novità e si concentra principalmente sui bug del software, tant’è che l’update non include nemmeno la nuova patch di sicurezza che dunque rimane aggiornata a giugno.

Samsung afferma che questo aggiornamento migliora la stabilità della batteria e della ricarica, quindi si può sperare che ciò si traduca in una maggiore durata della batteria che sembra in realtà già abbastanza buona.

È possibile installare il nuovo aggiornamento tramite l’app Wearable, andando nelle Impostazioni dello smartwatch, poi in Aggiorna software e quindi toccando Scarica e installa.

Si ricorda che per installare l’aggiornamento è necessario un livello di carica della batteria del dispositivo indossabile pari ad almeno il 30%.

Il primo aggiornamento di Samsung Galaxy Watch Ultra è già in fase di rilascio in Europa e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi a breve.