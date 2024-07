Arrivati sul mercato da poche settimane — ma già protagonisti di offerte interessanti — Samsung Galaxy Watch Ultra e Samsung Galaxy Watch7 stanno ricevendo il loro primo aggiornamento software proprio in queste ore.

Samsung Galaxy Watch Ultra e Watch7: le novità del primo aggiornamento

Samsung Galaxy Watch Ultra e Samsung Galaxy Watch7 sono in vendita da poco, ma evidentemente hanno ancora qualche difetto di gioventù da sistemare, come dimostrato dal primo aggiornamento appena rilasciato dalla casa madre.

Nella fattispecie, il primo aggiornamento di Galaxy Watch7 pesa 173,51 MB e include la versione firmware L310XXU1AXG2; il primo update del modello Ultra, invece, introduce la versione firmware L705FXXU1AXFB con un file OTA da ben 330,59 MB.

Sebbene le dimensioni degli aggiornamenti in discorso siano indubbiamente importanti, il registro delle modifiche ufficiale non segnala novità di particolare rilievo: si parla solo ed esclusivamente di bug risolti, di miglioramenti della stabilità dei dispositivi e di miglioramenti delle prestazioni. Insomma, sembra trattarsi del classico aggiornamento di affinamento rilasciato dal produttore per far arrivare i wearable “tirati a lucido” sul polso dei primi acquirenti.

Del resto, i due smartwatch sono i primi ad arrivare sul mercato con Wear OS 5, sistema operativo che garantisce interazioni più fluide e un utilizzo più prolungato. Il sistema operativo di Google è personalizzato con la One UI 6 Watch e mette sul piatto diverse funzioni alimentate dalla Galaxy AI.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch

Per cercare nuovi aggiornamenti su dispositivi Samsung Galaxy Watch, è necessario aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato, selezionare il dispositivo, successivamente la voce “Impostazioni orologio”, quindi “Aggiornamento software” e infine “Scarica e installa“. In caso di esito negativo è possibile riprovare dopo qualche giorno per verificare se l’aggiornamento è disponibile per il proprio dispositivo.