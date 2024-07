Ci eravamo recentemente lasciati con l’annuncio, da parte di Google, dell’obbligo del Watch Face Format per per la realizzazione delle nuove watch face, in concomitanza con l’uscita del nuovo sistema operativo per smartwatch, Wear OS 5.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra, presentato in occasione dell’evento parigino Galaxy Unpacked assieme al modello Samsung Galaxy Watch 7, presenta in particolare delle watch face esclusive, rispettivamente denominate Ultra Analog e Simple Ultra, con dei quadranti dal look decisamente più tradizionale. Sembra però che ci siano delle importanti novità in merito alle due Watch face sopracitate, che potrebbero essere disponibili in futuro per i modelli meno recenti: scopriamo insieme i dettagli.

Ultra Analog e Simple Ultra: quando usciranno sui vecchi smartwatch?

Stando a quanto riportato da un post di un moderatore sui forum ufficiali di Samsung, infatti, le nuove watch face esclusive potrebbero vedere la luce anche sui modelli di Galaxy Watch meno recenti, in un futuro non ben determinato. Lo stesso moderatore dei forum di Samsung avrebbe dichiarato che le due nuove watch face sopracitate sarebbero disponibili in esclusiva per Galaxy Watch Ultra per motivazioni sia hardware che software. L’attuale build in versione beta del sistema operativo One UI 6 Watch per i vecchi modelli non prevede la presenza di Ultra Analog e Simple Ultra, ma nulla vieta che la compagnia possa annunciarne l’arrivo in futuro.

Ci aspettiamo dunque un rilascio di tali watch face in un futuro più o meno prossimo, non corrispondente però all’arrivo di Wear OS 5 sui vecchi modelli. Ricordiamo che attualmente l’aggiornamento a Wear OS 5 implica l’adozione esclusiva delle nuove watch face realizzate con Watch Face Format, rendendo di fatto obsolete le watch face realizzate in passato.

Non conosciamo al momento una data precisa per l’arrivo di tali watch face per i modelli meno recenti: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.

Galaxy Z Flip5: arriva la funzionalità Auto Zoom

Le novità della nuova lineup dell’ecosistema Samsung non finiscono di certo qui, con alcuni importanti aggiornamento per One UI 6.1.1 e Galaxy Z Flip6. La compagnia coreana ha infatti lanciato il suo nuovo smartphone pieghevole, sempre più improntato all’adozione dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI e con diverse novità rispetto al suo modello precedente.



Tra le funzionalità più importanti ricordiamo in particolare Auto Zoom, che consente nello specifico di attivare lo zoom automatico quando si utilizza il sensore anteriore all’interno dell’app della fotocamera, in modalità Flex. Auto Zoom è infatti in grado in grado di riconoscere automaticamente il soggetto della ripresa, consentendo uno zoom da un minimo di 0.6x fino a un massimo di 3x, in base alle preferenze del singolo utente.

È possibile inoltre scattare foto mostrando il palmo della mano, con l’ausilio di comandi vocali come “Sorridi”, “Scatta”, “Clicca”, o eventualmente mediante l’ausilio del Samsung Galaxy Watch. Stando a quanto recentemente annunciato dalla compagnia sul forum ufficiale coreano della community, tale novità arriverà a breve anche sul Galaxy Z Flip 5, presumibilmente entro il mese di dicembre, con la versione One UI 6.1.1 che porterà con sé diverse altre funzionalità. Anche in questo caso, rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Samsung.