Samsung ha annunciato che Knox Manage, una soluzione multipiattaforma per la gestione della mobilità aziendale, consente ora agli amministratori di configurare, tracciare e gestire da remoto i dispositivi indossabili, come ad esempio gli smartwatch.

Questa nuova soluzione supporta i dispositivi con Wear OS 4.0 (o le versioni successive) e ciò comprende ovviamente Samsung Galaxy Watch Ultra e la serie Samsung Galaxy Watch7.

Una novità importante per Samsung Knox Manage

Knox Manage è una piattaforma di gestione mobile molto popolare a livello mondiale, usata per gestire oltre 150 milioni di dispositivi in tutto il mondo e il supporto agli smartwatch consente al colosso coreano di garantire ai propri clienti un notevole miglioramento dell’offerta, andando a soddisfare le crescenti esigenze della proliferazione di dispositivi indossabili in contesti aziendali.

E così gli amministratori attraverso Knox Manage saranno in grado di gestire i seguenti aspetti degli smartwatch:

Sistema – aggiornamenti OTA, ripristino alle impostazioni di fabbrica, risparmio energetico, regolazione del volume e impostazioni della lingua

– aggiornamenti OTA, ripristino alle impostazioni di fabbrica, risparmio energetico, regolazione del volume e impostazioni della lingua Connettività – reti mobile, Wi-Fi, NFC e Bluetooth

– reti mobile, Wi-Fi, NFC e Bluetooth Kiosk – impostazioni, notifiche, impostazioni del dispositivo

– impostazioni, notifiche, impostazioni del dispositivo Restrizioni delle app – autorizzazioni delle applicazioni, blocco app dall’esecuzione, nascondi app, blocco app dalla disinstallazione, delega app e personalizzazione watch face

– autorizzazioni delle applicazioni, blocco app dall’esecuzione, nascondi app, blocco app dalla disinstallazione, delega app e personalizzazione watch face Posizione – modalità posizione

– modalità posizione Telefono – roaming dati, Modalità aereo, risposta automatica alle chiamate, gestione dei contatti

– roaming dati, Modalità aereo, risposta automatica alle chiamate, gestione dei contatti Wi-Fi – configurazioni

– configurazioni APN – configurazioni

Brad Haczynski, Senior Vice President e General Manager di Mobile B2B di Samsung America, ci ha tenuto a ricordare che il colosso coreano è costantemente impegnato non solo a fornire hardware potente ma anche a garantire alle aziende le soluzioni di gestione dei dispositivi più efficienti.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link).