Durante l’ultimo evento Galaxy Unpacked il colosso coreano ha presentato, tra le altre cose, anche i nuovi smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra; i due dispositivi hanno fin da subito attirato l’attenzione dei fan del brand, in particolare il modello Ultra che introduce alcuni elementi estetici finora inediti per l’azienda.

Tuttavia, volendo cercare il pelo nell’uovo, c’è sempre qualcosa che non va: il web è il luogo perfetto per tutti coloro che vogliono lamentarsi di qualcosa e sfogare la propria rabbia ed è esattamente quello che è successo su Reddit.

Un utente ha sollevato una polemica per quel che riguarda le notifiche delle attività dei nuovi Samsung Galaxy Watch, a suo dire troppo insistenti.

Diversi utenti lamentano troppe notifiche da parte dei Samsung Galaxy Watch

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio mese vi avessimo segnalato il comportamento di Samsung in tema notifiche, l’azienda infatti disattiva di default la maggior parte delle notifiche delle app sui Galaxy Watch, dando comunque modo agli utenti di apportare tutte le modifiche del caso (seppur non in maniera intuitiva).

Quanto vi riportiamo oggi però è leggermente diverso, le recenti lamentele apparse in rete infatti fanno riferimento alle notifiche delle attività, che sembrano essere particolarmente invasivi e difficili da disattivare; la frustrazione dell’utente autore della discussione si evince subito dal titolo, alquanto esplicativo che potete vedere qui sotto.

Diversi utenti nella discussione concordano sul fatto che le notifiche delle attività dei nuovi Galaxy Watch siano troppo insistenti e sottolineano come non sembri esserci un modo semplice per disattivarle. Alcuni possessori di modelli delle precedenti generazioni hanno suggerito come comportarsi, ma sembra che per i nuovi modelli non valgano le stesse operazioni eseguibili sugli smartwatch precedenti.

Sui nuovi dispositivi, l’unico metodo valido per bloccare le notifiche in questione sembra essere quello di bloccare tutte le notifiche da Samsung Health, operazione che però vanifica di fatto lo scopo dell’app per molti.

È molto probabile che grazie a questa e ad altre simili discussioni sul web Samsung venga a conoscenza del problema, e magari implementi qualche opzione in grado di disattivare in maniera più semplice le notifiche delle attività con un futuro aggiornamento. Non ci resta che attendere per scoprirlo.