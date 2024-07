Qualche problema per Samsung e per uno dei suoi ultimi prodotti lanciati sul mercato: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch7, svelato durante il recente evento Galaxy Unpacked e ora al centro di lamentele da parte di alcuni utenti riguardanti la durata della batteria. Vediamo di che si tratta.

Poca autonomia per Galaxy Watch7? Samsung ha individuato il problema

Samsung Galaxy Watch7 è stato lanciato da pochi giorni in compagnia del fratello maggiore Galaxy Watch Ultra, delle cuffie Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro e naturalmente dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Per quanto concerne la capacità della batteria, il produttore non ha fatto passi avanti significativi rispetto alla precedente generazione, restando su 300 mAh sul modello da 40 mm e su 425 mAh su quello da 44 mm.

Nonostante questo, Samsung aveva promesso miglioramenti grazie all’efficienza del chipset Exynos W1000 con processo produttivo a 3 nm: ebbene, spaziando tra Reddit e i forum ufficiali di Samsung, non sembra che tutti siano soddisfatti dell’autonomia del loro nuovo smartwatch. Alcuni Galaxy Watch7 sembrano soffrire di gravi problemi di draining, ma c’è una buona notizia: a quanto pare non si tratta di difetti hardware o di questioni gravi, ma di un problema software.

Lo smartwatch non avrà un’autonomia in stile smartband, ma di certo non è normale quanto si può leggere in alcune lamentele da parte degli utenti: alcuni parlano di batterie a secco dopo poche ore, addirittura durante la notte (nella quale il consumo dovrebbe risultare basso), mentre normalmente Galaxy Watch7 dovrebbe essere in grado di coprire più di un intero giorno (in base all’utilizzo, naturalmente).

Alcuni sostengono di aver scovato il colpevole di questo eccessivo scaricamento della batteria: si potrebbe trattare della funzione “Hey Google” per risvegliare Google Assistant. Al momento non possiamo avere la certezza che sia effettivamente questo il problema, ma alcuni utenti sembrano essere riusciti a risolvere andando a disabilitare l’applicazione di Google Assistant passando dall’app sullo smartphone associato. Sulla community ufficiale sud-coreana, un moderatore ha dichiarato che il produttore ha già identificato la causa: a quanto pare il problema sarà risolto presto attraverso un aggiornamento software.

Non sembrano arrivare segnalazioni per Samsung Galaxy Watch Ultra, ma non è da escludere che la questione possa toccare anche quest’ultimo. Avete riscontrato problemi di autonomia con il vostro Samsung Galaxy Watch7? Siete riusciti a risolvere disattivando l’assistente? Fateci sapere la vostra esperienza. Ovviamente vi terremo al corrente sulla distribuzione del suddetto aggiornamento risolutivo.