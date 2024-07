Tra i vari dispositivi presentati da Samsung durante l’ultimo evento Galaxy Unpacked figurano anche i nuovi smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. I due smartwatch, attesi da diversi fan del brand, si differenziano in maniera particolare tra loro lato design, se il modello classico infatti riprende quello che era l’aspetto della precedente generazione, optando per un design più classico, il nuovo modello Ultra introduce alcuni elementi estetici finora inediti per l’azienda.

Coloro che hanno preferito il modello chiaramente ispirato al dispositivo di Apple, si aspettano di avere tra le mani uno smartwatch di tutto rispetto non solo per quel che riguarda le caratteristiche e le specifiche, ma anche e soprattutto dal punto di vista della qualità costruttiva considerando il prezzo del dispositivo.

Tuttavia, nelle ultime ore un utente ha condiviso in rete uno scatto del suo nuovo Galaxy Watch Ultra che, purtroppo, presenta qualche strano problema; scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo Samsung Galaxy Watch Ultra ha evidenti problemi, saranno diffusi?

Samsung Galaxy Watch Ultra costa 699 euro, una cifra non indifferente soprattutto considerando che il fratello minore arriva ad un massimo di 399 euro; per questo motivo chiunque sia interessato all’acquisto del dispositivo in questione si aspetta di ricevere uno smartwatch praticamente perfetto, quanto meno dal punto di vista costruttivo.

Di seguito ricapitoliamo quelle che sono le caratteristiche principali del nuovo orologio smart di Samsung, mentre qui potete prendere visione della scheda tecnica completa:

display Super AMOLED da 1,5 pollici

SoC Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, LTE e GPS

batteria da 590 mAh

Ad ogni modo, come anticipato in apertura, un utente ha condiviso in rete un’immagine del suo nuovo Galaxy Watch Ultra che però presenta qualche evidente problema: come avete sicuramente notato dalle varie immagini viste nelle ultime settimane, il dispositivo presenta sulla ghiera esterna alcune incisioni che indicano le ore principali.

Tuttavia, come potete notare dall’immagine condivisa, il dispositivo dell’utente presenta un evidente disallineamento tra le incisioni menzionate poco sopra e le ora mostrare sulla watch face; a dire dell’utente il risultato non cambia scegliendo un quadrante differente, segno di come probabilmente il display possa essere stato montato in una posizione non corretta, essendo le incisioni esterne nelle posizioni adeguate.

L’utente afferma di aver acquistato il suo Galaxy Watch Ultra direttamente da Samsung, senza fornire però ulteriori dettagli in merito; fortunatamente per il momento non sembrano esserci altre segnalazioni simili in rete, segno di come possa semplicemente trattarsi di un’unità difettosa e non di un problema diffuso.

Bisogna ammettere che, oltre alla delusione di aver speso una cifra importante per un dispositivo che presenta evidenti problemi, guardare un orologio con queste imperfezioni è veramente fastidioso; l’utente avrà sicuramente modo di contattare l’azienda per esporre il suo problema ed è lecito presumere che Samsung si faccia carico di risolvere la faccenda in qualche modo. Qualora dovessero esserci nuove informazioni in futuro non mancheremo di tenervi aggiornati.