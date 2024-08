La nuova serie Pixel 9 vanta una velocità di ricarica decisamente migliorata rispetto ai suoi predecessori. Per sfruttare al massimo le nuove capacità delle batterie della nuova serie, Google ha lanciato un caricabatterie rapido da 45W appositamente progettato per i Pixel 9.

Tuttavia, come per le generazioni passate, il caricabatterie non è incluso nella confezione. La serie Pixel 9 è composta da vari modelli: il Pixel 9, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL. I modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro hanno batterie da 4.700 mAh, mentre il Pixel 9 Pro XL, con il suo schermo da 6,8 pollici, monta una batteria più capiente da ben 5.060 mAh.

Il nuovo caricabatterie raggiunge il 70% in 30 minuti

Dai test effettuati da Google utilizzando il caricabatterie da 45W, il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro possono caricarsi fino al 55% in circa 30 minuti, al contrario del Pixel 9 Pro XL che arriva addirittura fino al 70% nella stessa tempistica. Il caricabatterie offre un input massimo di 27W per il Pixel 9 e 9 Pro, 37W per il Pixel 9 Pro XL.

Il caricabatterie è destinato sia ai modelli Pixel 9 che ai precedenti, si presenta nella classica colorazione bianco ghiaccio, con un design diverso dal precedente, elegante ed arrotondato sul retro e con una parte piatta che si appoggia e si adatta perfettamente al muro. Sul retro c’è solo una porta USB-C, quindi è necessario un cavo USB-C rapido per utilizzarlo al meglio.

Il nuovo caricabatterie offre 20 Watt in più rispetto al caricabatterie da 25W attualmente disponibile sul Google Store. Anche se la sua potenza non arriva fino ai 100W offerti da altri produttori, è progettato per essere abbastanza veloce così da sfruttare le capacità di ricarica della nuova serie Pixel 9.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo caricabatterie da 45W di Google è disponibile fin da subito per il preordine al prezzo di 34,99 euro direttamente sul Google Store ed è possibile acquistarlo cliccando sul seguente link:

Caricabatterie Rapido USB-C da 45W a 34,99 € sul Google Store