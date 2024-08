I dispositivi elettronici non sono un toccasana per la qualità del riposo notturno, tanto che sarebbe buona prassi metterli da parte almeno un’ora prima di mettersi a letto, comunque YouTube Premium ha pensato bene di testare una funzione dedicata agli utenti a cui capita di prendere sonno con lo smartphone tra le mani: ecco il Timer di sospensione (Sleep Timer).

Come potete facilmente intuire, la funzione in discorso non è ancora disponibile per tutti, anzi è appena entrata nella fase di test e, pertanto, è riservata ai titolari di un abbonamento YouTube Premium. Lo Sleep Timer, infatti, è accessibile dalla sezione “Prova le nuove funzioni sperimentali”, esclusive di quanti usino la versione a pagamento di YouTube. Come si può notare dallo screenshot sottostante, il Timer di sospensione sarà disponibile in test fino al 2 settembre prossimo. La funzione consente di “impostare un timer per mettere automaticamente in pausa la riproduzione dopo un certo periodo di tempo”.

Provare la novità in discorso è semplicissimo: a patto che siate titolari di un abbonamento YouTube Premium, non dovrete fare altro che effettuare la registrazione, aprire YouTube — su dispositivo mobile o su desktop —, avviare la riproduzione di un video ed entrare nel menu delle impostazioni. All’interno del menu troverete la nuova voce Timer di sospensione, che permette di scegliere tra intervalli di 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minuti; in alternativa, è possibile impostare il timer alla conclusione del video in riproduzione.

Al termine dell’intervallo di tempo impostato (o del video), apparirà un messaggio pop-up tramite il quale l’utente — se ancora sveglio — potrà aggiungere altro tempo per continuare ad usare YouTube.