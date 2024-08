A distanza di più di un anno dall’ultimo update, Google Authenticator si aggiorna tramite Google Play Store alla versione 7.0 e porta un bel rinnovamento a livello di design e alcune altre novità. Andiamo a scoprire insieme cosa è cambiato e quali sono i miglioramenti per la popolare applicazione.

Novità Google Authenticator 7.0

Google Authenticator per Android si aggiorna sul Play Store alla versione 7.0 e introduce un po’ di Material You condito da nuove funzionalità. Per chi non lo sapesse, l’app è una delle più utilizzate per la verifica in due passaggi: è in grado di generare codici temporanei (anche con smartphone offline) per procedere con l’autenticazione a due fattori dei vari servizi, Google e non.

La prima interessante novità consiste nella possibilità di effettuare ricerche nella schermata principale, cosa che può risultare utile per chi ha parecchi account: basta utilizzare l’apposita barra in alto, perfezionabile visto che al momento dell’apertura dell’app la scritta “Authenticator” risulta in parte compenetrata con l’icona del cloud. L’app è in generale migliorabile, dato che allo stato attuale troviamo diciture a metà tra l’italiano e l’inglese, anche nella schermata di benvenuto iniziale.

La barra laterale ha ora gli angoli curvi (così come il pulsante FAB in basso a destra, tuttora presente) e integra opzioni per trasferire i codici, indicazioni sul funzionamento, le impostazioni e la sezione aiuto; all’interno delle impostazioni è possibile selezionare “Schermata privata” per limitare l’accesso all’app tramite blocco schermo, PIN o metodo biometrico. Quest’ultimo può essere richiesto all’apertura immediatamente dopo la chiusura, oppure dopo un periodo di tempo prestabilito (10 secondi, 1 minuto o 10 minuti).

Rinnovata anche la schermata per la scansione di codici QR, con un’opzione per attivare il flash nell’angolo in alto a destra, la possibilità di avviarla tenendo premuto sull’icona e l’indicazione che le immagini risultano elaborate solo sul dispositivo: Google sottolinea che non salverà i dati delle immagini o i codici scansionati. Non possiamo mostrarvi di più, visto che l’app non consente di catturare screenshot.

Come aggiornare Google Authenticator

La versione 7.0 di Google Authenticator è in distribuzione sul Google Play Store, ma per il momento non sembra che la diffusione sia particolarmente ampia: potete controllare seguendo il badge qui in basso. Se l’aggiornamento non vi è ancora arrivato e volete accorciare i tempi per scoprire subito le novità descritte qui sopra, potete fare un salto su APKMirror per scaricarlo e installarlo manualmente.