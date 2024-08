Come capita solitamente nella prima metà del mese, si tratta di un periodo ricco di aggiornamenti per gli smartphone Android. In queste ore Samsung, Nothing, HONOR e Xiaomi hanno rilasciato novità per alcuni dei loro dispositivi: la più attiva è la prima, che aggiorna Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G, ma abbiamo anche il primo update per Nothing Phone (2a) Plus e miglioramenti per HONOR 200 Pro, Xiaomi MIX Fold 4, Redmi K50 Ultra, Redmi Note 11 e Redmi Pad. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5, Z Flip4, Z Flip3 5G, Z Fold5, Z Fold4 e Z Fold3 5G

Partiamo con Samsung, che è partita da poche ore con gli aggiornamenti di agosto 2024. Dopo gli update visti ieri, ora tocca a quasi tutta la gamma di smartphone pieghevoli: coinvolti Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G. Gli unici esclusi tra i modelli recenti sembrano essere paradossalmente gli ultimi arrivati Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, lanciati durante il Galaxy Unpacked di qualche settimana fa.

I sei smartphone Android stanno accogliendo le patch di sicurezza di agosto 2024 a partire dagli Stati Uniti, ma siamo sicuri che basterà qualche ora per vedere gli aggiornamenti apparire in Europa. I firmware attualmente in distribuzione sono F711USQS8IXG6 (Z Flip3), F721USQS6FXGJ (Z Flip4), F731U1UES4CXG6 (Z Flip5), F926USQS7IXG6 (Z Fold3), F936U1UES6FXGJ (Z Fold4) e F946U1UES4CXG6 (Z Fold5).

Le novità sono sostanzialmente le stesse per tutti: si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2024 di cui il produttore ha parlato nel suo consueto e aggiornato bollettino di sicurezza. Sono state integrate quasi 50 correzioni tra vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa sud-coreana. Per il resto troviamo solo i “soliti” bugfix non specificati e i miglioramenti generici di stabilità.

Per il momento niente One UI 6.1.1: a quanto pare il rilascio potrebbe ritardare un po’, anche se non conosciamo le motivazioni.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus accoglie il suo primo aggiornamento software a distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale. Considerando che lo smartphone deve ancora arrivare in Italia (lo farà non prima di settembre), è probabile che la versione di cui stiamo per parlarvi possa già essere presente al momento dell’uscita dalla scatola.

Non si tratta di un aggiornamento particolarmente ricco di cambiamenti: il download richiesto è abbastanza consistente (quasi 770 MB), e le novità comprendono miglioramenti per la velocità di avvio dell’app Fotocamera, la soluzione a un problema con l’hotspot (di default a 2,4 GHz pur mostrando 5 GHz), la soluzione ad alcuni crash del sistema, la soluzione a un problema che impediva ad alcune app clonate di rispondere alla rotazione automatica e vari ulteriori bugfix non specificati.

Novità aggiornamento HONOR 200 Pro

HONOR 200 Pro sta ricevendo a partire dall’India un nuovo aggiornamento software: si tratta di MagicOS 8.0.0.135, che integra le patch di sicurezza di agosto 2024 e altre novità. Tra i cambiamenti, oltre alle correzioni alla varie vulnerabilità, possiamo citare l’aggiunta di una funzione per la regolazione dell’effetto di profondità per le fotografie, della funzione Ultra Group Photo all’interno della modalità Ritratto (con la correzione automatica degli occhi chiusi), della funzione per registrare le chiamate, miglioramenti per la compatibilità con alcune app di terze parti, ottimizzazioni delle prestazioni in determinate scenari e miglioramenti di stabilità.

L’aggiornamento si allargherà probabilmente a breve a livello globale.

Novità aggiornamenti Xiaomi MIX Fold 4, Redmi Note 11, K50 Ultra e Redmi Pad

Chiudiamo facendo un salto in casa Xiaomi: il produttore sta rilasciando aggiornamenti per Xiaomi MIX Fold 4, Redmi Note 11, Redmi K50 Ultra e Redmi Pad. Si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2024, rese disponibili attraverso le seguenti versioni di HyperOS:

OS1.0.9.0.UNVCNXM per Xiaomi MIX Fold 4

OS1.0.7.0.TGCMIXM per Redmi Note 11

OS1.0.7.0.ULFCNXM per Redmi K50 Ultra

OS1.0.4.0.ULYMIXM per Redmi Pad

Gli aggiornamenti dovrebbero portare anche miglioramenti generici per quanto riguarda stabilità e performance del sistema. Le nuove versioni saranno disponibili a livello globale nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Flip4, Flip3, Fold5, Fold4, Fold3, Nothing Phone (2a) Plus, HONOR 200 Pro, Xiaomi MIX Fold 4, Redmi Note 11, K50 Ultra e Pad

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip5, Z Flip4, Z Flip3 5G, Z Fold5, Z Fold4 e Z Fold3 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete affidarvi a Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone pieghevole al PC.

Su HONOR 200 Pro potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, su Nothing Phone (2a) Plus potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre su Xiaomi MIX Fold 4, Redmi Note 11, Redmi K50 Ultra e Redmi Pad potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.

In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.