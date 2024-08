Samsung è attualmente concentrata sul rilascio di One UI 6.1.1, basato su Android 14, per i suoi smartphone e tablet pieghevoli. Questo aggiornamento è decisamente importante, ma sembra che le novità non finiscano qui. Alcune voci di corridoio suggeriscono che One UI 6.1.1 potrebbe arrivare anche sui dispositivi non pieghevoli, il che sarebbe una fantastica notizia per tutti coloro che possiedono modelli diversi dai pieghevoli. Se queste voci si rivelassero vere, significherebbe che anche chi utilizza altri tipi di dispositivi Galaxy potrebbe presto godere delle stesse migliorie e delle nuove funzionalità.

Come sappiamo, l’azienda sta già lavorando su Android 15, che sarà introdotto con One UI 7.0. Le ultime indiscrezioni, diffuse dal noto leaker IceUniverse su X (ex Twitter), suggeriscono che One UI 7.1 potrebbe portare con sé cambiamenti significativi.

Questo nuovo aggiornamento potrebbe essere particolarmente importante per la nuova serie Galaxy S25, il che fa pensare che Samsung abbia in serbo dei miglioramenti davvero notevoli.

In aggiunta, One UI 7.0 promette di offrire animazioni ancora più fluide, un miglioramento che era già stato anticipato in precedenza. Tuttavia, la versione beta di One UI 7.0 basata su Android 15, che inizialmente doveva essere lanciata la settimana scorsa, è stata posticipata. Il rilascio della beta è ora previsto per la terza settimana di questo mese.

Samsung sembra pronta a portare una serie di innovazioni per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Chi possiede, quindi, un dispositivo Galaxy, può aspettarsi di ricevere novità interessanti e miglioramenti significativi a breve.