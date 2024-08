Dopo le prime informazioni emerse a metà luglio ora arrivano le conferme ufficiali intorno alla nuova generazione del Nest Learning Thermostat. Il nuovo dispositivo è la quarta generazione di termostati intelligenti di Google che migliora notevolmente il suo design e introduce funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la gestione energetica della propria casa.

Design e funzioni del nuovo Nest Learning Thermostat

Il nuovo Nest Learning Thermostat si presenta con un design elegante che grazie al profilo più sottile dà l’illusione che stia fluttuando. Il nuovo display LCD a cupola è più grande del 60% rispetto al modello precedente ed è protetto da più strati che eliminano completamente l’aspetto delle cornici. Il termostato è disponibile in tre diverse finiture metalliche: argento lucido, ossidiana lucida e oro lucido. Nest Learning Thermostat è facile da installare grazie alla nuova piastra posteriore a 12 terminali e può essere configurato manualmente o automaticamente tramite l’app Google Home supportando tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa, compresi quelli compatibili con Matter. Grazie alla Dynamic Farsight la schermata iniziale può essere personalizzata così da visualizzare facilmente la temperatura, l’ora, il meteo o la qualità dell’aria esterna.

Sul fronte delle funzionalità la quarta generazione del Nest Learning Thermostat è la più intelligente e avanzata di sempre anche grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale. Questa può creare rapidamente e in maniera più precisa i programmi personalizzati con le impostazioni della temperatura. Con la funzione Programmazione intelligente il termostato apprende le preferenze dell’utente individuando quali sono le temperature impostate più spesso e, rilevando i movimenti e le abitudini in casa, regolare automaticamente la temperatura. Nest Learning Thermostat opera autonomamente ma ogni impostazione così come ogni suggerimento di regolazione può essere accettato o rifiutato dall’app Google Home avendo così sempre tutto sotto controllo.

Un aspetto importante della nuova generazione del Nest Learning Thermostat è che il termostato analizzerà anche le condizioni metereologiche esterne. In questo modo durante le giornate soleggiate il termostato sospenderà il riscaldamento sfruttando così l’irraggiamento solare, mentre nelle giornate umide – quando la temperatura interna potrebbe risultare più calda – regolerà automaticamente la temperatura.

I nuovi Nest Learning Thermostat integrano un nuovo sensore di temperatura Nest che gestisce i punti caldi e freddi della casa dando priorità, per esempio, alla temperatura della cameretta dove dormono i bambini. Si possono aggiungere e configurare fino a sei sensori di temperatura scegliendo quali attivare durante la giornata e avere un controllo totale sulla gestione climatica della casa. I sensori hanno un design minimal che consente di posizionarli in qualsiasi stanza.

Con la funzione System Health Monitor Nest Learning Thermostat tiene traccia delle prestazioni degli impianti HVAC (heating, ventilation and air conditioning) così da inviare avvisi in caso di malfunzionamenti e guasti, anche quelli non rilevabili dall’utente. Un esempio: se il climatizzatore non funziona al meglio e accendendolo non raffresca come dovrebbe, difficilmente ci si accorge immediatamente che c’è qualcosa che non va; Nest Learning Thermostat invece lo rileva immediatamente inviando un avviso di provvedere alla manutenzione e alla riparazione. Inoltre con il passare del tempo il termostato intelligente apprende il comportamento del sistema HVAC rilevando tempestivamente i problemi che si possono verificare.

Inoltre nelle abitazioni dotate di sistema di ventilazione Nest Learning Thermostat potrà, tramite la funzione Smart Ventilation, regolarne il funzionamento in base alla qualità dell’aria esterna. Nelle giornate fresche e miti il termostato attiverà la ventilazione mentre la sospenderà se nelle vicinanze c’è stato un incendio o i livelli di inquinamento sono troppo elevati. Monitorando costantemente i livelli di umidità il termostato Nest Learning Thermostat riduce anche il rischio di formazione di muffa o condensa, migliorando la qualità dell’aria che si respira in casa.

L’utilizzo di un termostato intelligente è utile non solo per ridurre i consumi, ma anche per risparmiare su di essi. Nest Learning Thermostat consente di farlo iscrivendosi a Nest Renew e apportando piccoli ma significativi cambiamenti ai consumi di energia capaci di far risparmiare sulle bollette energetiche.