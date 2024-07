Apparso per la prima volta la scorsa settimana insieme al nuovo Nest Temperature Sensor, il termostato intelligente Nest Learning Thermostat di quarta generazione di Google ora è trapelato per intero con un nuovissimo design.

Secondo i presunti materiali di stampa trapelati il dispositivo presenta un design in acciaio inossidabile con vetro e un display “senza bordi”, oltre a controlli rotanti che sembrano ispirarsi alla gamma originale Nest Thermostat.

L’interfaccia presenta una “schermata iniziale” personalizzabile che può mostrare la temperatura, l’ora o il meteo esterno, inoltre viene mostrata una funzionalità “Dynamic Farsight”, la cui funzione non è chiara.

Il nuovo termostato intelligente di Google apprenderà le preferenze dell’utente

La differenza fondamentale rispetto al modello Nest Thermostat è la sua capacità di apprendere delle preferenze dell’utente nel tempo, ad esempio per trovare una temperatura efficiente dal punto di vista energetico per la casa e una ventilazione intelligente su sistemi HVAC compatibili.

Previous Next Fullscreen

La documentazione afferma che il dispositivo è progettato per essere installato in circa 40 minuti e che funziona con qualsiasi app compatibile con Matter e non solo con l’app Google Home che tuttavia nel materiale di marketing presenta un’interfaccia utente notevolmente riprogettata che mostra più dati e opzioni nel menu in alto.

Il nuovo Nest Learning Thermostat sarà disponibile in due colori, apparentemente nero e bronzo, al prezzo di 279 dollari e verrà fornito con un sensore di temperatura del valore di 39 dollari e un kit per nascondere l’elettronica a parete.