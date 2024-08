Tra le diverse app sviluppate da Google c’è anche Emergenze personali, un software che mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità, dal rilevamento degli incidenti stradali, alla gestione delle informazioni di contatto per le emergenze, alla possibilità di chiedere aiuto in modo rapido o ricevere informazioni in caso di necessità urgenti.

Si tratta quindi di uno strumento particolarmente utile che non è, come molti pensano, esclusiva degli smartphone Pixel, ma che può essere installato tramite il Google Play Store anche su dispositivi di altri produttori.

Nelle ultime ore, il cacciatore di codici assembledebug ha individuato alcuni indizi di una possibile maggiore espansione futura dell’app; diamo un’occhiata insieme.

Alcuni indizi su una possibile maggiore disponibilità di Emergenze personali

Per quanto come già detto l’app Emergenze personali non sia un’esclusiva degli smartphone Google Pixel, siamo ancora lontani da una sua larga disponibilità considerando il panorama di dispositivi Android in circolazione, sono molti infatti gli smartphone tagliati fuori dalla possibilità di utilizzare il software in questione, ma forse Google potrebbe avere un’idea per migliorare la situazione.

<string name=”crisis_alerts_debug_setting_public_alert”>Test Public Alert</string>

<string name=”crisis_alerts_debug_setting_sos_alert”>Test SOS Alert</string>

<string name=”crisis_alerts_details_key”>Crisis Alerts Details Preference Key</string>

<string name=”crisis_alerts_notification_high_importance_channel_name”>Crisis Alert Alert</string>

<string name=”crisis_alerts_notification_low_importance_channel_name”>Crisis Alert Updates</string>

<string name=”crisis_alerts_notification_medium_importance_channel_name”>Crisis Alert Notification</string>

<string name=”crisis_alerts_public_alerts_title”>%1$s, %2$s</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_activity_label”>Crisis Alerts</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_description”>Get notified about natural disasters or public emergencies affecting your area</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_how_it_works_body_2_text”>Keep in mind: your phone may not notify you about all public emergencies.</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_how_it_works_body_text”>Android uses your device’s approximate location to find info about crises affecting your area even when the app is closed or not in use.</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_illustration_key”>Crisis Alerts Settings Illustration Key</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_switch_key”>Crisis Alerts Main Switch Key</string>

<string name=”crisis_alerts_settings_warning_box_key”>Crisis Alerts Not Available Country Key</string>

<string name=”crisis_alerts_sos_content”>Get local information and latest updates</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_common”>Crisis Alerts isn’t available: %1$s</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_location_off”>Location switch is off</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_location_off_link”>Turn on Location</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_no_coverage”>not supported in this region</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_no_coverage_link”>Supported countries</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_offline”>you’re offline</string>

<string name=”crisis_alerts_unavailable_offline_link”>Go to Settings</string>

<string name=”crisis_alerts_warning_notifications_restricted”>Missing notifications permission</string>

<string name=”crisis_alerts_warning_notifications_restricted_link”>Grant permission</string>

Le stringhe di codice riportate qui sopra sono state individuate dallo sviluppatore citato in apertura, e ci mostrano come Google potrebbe volersi appoggiare ai Google Play Services per aumentare la diffusione di Emergenze personali, la gestione delle notifiche dell’app da parte del servizio in questione infatti sarebbe un’ottima soluzione per raggiungere un numero decisamente superiore di dispositivi.

Tuttavia è bene sottolineare come al momento non vi siano certezze di sorta al riguardo e come il tutto potrebbe anche semplicemente ridursi ad una riorganizzazione interna che non ha alcun impatto esterno, bisognerà attendere per saperne di più.