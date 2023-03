L’app Emergenze personali riceve un design rinnovato, che aggiunge una barra di navigazione e qualche altro cambiamento. Si tratta del rinnovamento anticipato il mese scorso, che va a introdurre alcuni elementi del Material You.

Emergenze personali si rinnova: ecco cosa cambia

Per chi non la conoscesse, Emergenze personali è un’app esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel pensata per aiutare gli utenti nelle situazioni di emergenza. In questi giorni la casa di Mountain View ha avviato la distribuzione lato server della nuova interfaccia in Material You, che va a rinnovare l’aspetto generale dell’app: il cambiamento più evidente è costituito dalla nuova barra di navigazione inferiore, che permette di accedere alle schede Home, Funzionalità e Info personali.

La scheda principale include i comandi rapidi principali, utili per chiamare il 112, per la condivisione di emergenza e per il controllo di sicurezza; la scheda Funzionalità mostra la lista delle funzioni disponibili, come ad esempio il Rilevamento di incidenti, e consente di attivarle o di provarle con una demo, mentre in Info personali troviamo tutto il resto, con informazioni mediche, contatti di emergenza, guida all’uso e così via. Da notare come la barra di navigazione si sposti sul lato sinistro con il telefono in modalità landscape.

Previous Next Fullscreen

La nuova versione di Emergenze personali è in rollout lato server per i Google Pixel compatibili, per cui potreste non averla ancora ricevuta. In tal caso basterà attendere qualche giorno per vederla spuntare. Per verificare che abbiate installato l’ultima release dell’app, potete seguire il badge qui in basso.

Leggi anche: Ecco tutte le novità emerse dalla beta 1 di Android 13 QPR3