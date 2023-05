Google si distingue per essere uno dei leader nel settore della sicurezza. L’azienda adotta una serie di iniziative proattive volte a proteggere gli utenti e le loro informazioni sensibili, attraverso l’implementazione di avanzati sistemi di crittografia, autenticazione a due fattori e monitoraggio costante delle potenziali minacce. L’esempio più recente è dato dall’introduzione per tutti gli utenti delle passkey, una soluzione che mira a sostituire completamente le password nel lungo termine.

Quest’oggi ci occupiamo dell’app Emergenze personali (conosciuta anche come Personal Safety), che sta per ricevere l’integrazione con Google Assistant, una novità destinata a offrire nuove e importanti funzionalità per gli utenti lato sicurezza.

Emergenze personali permette di interagire con la voce tramite Google Assistant

Le innovazioni in arrivo sono in linea con l’impegno di Google nel migliorare l’accessibilità delle sue app, offrendo agli utenti strumenti più facili da utilizzare anche nei momenti più critici. Uno dei nuovi asset dell’integrazione tra Emergenze personali e Google Assistant è la capacità di gestire con la voce alcune funzioni chiave dell’app, che potranno essere avviate o interrotte con una semplice frase pronunciata ad alta voce.

Google Assistant sarà in grado di rispondere a comandi come “Ehi Google, avvia un controllo di sicurezza” o, per esempio, “avvia un controllo di sicurezza per 30 minuti”. Grazie a questa funzionalità è possibile effettuare un check-in di sicurezza, che prevede l’avvio della condivisione della posizione da parte di Google in caso di emergenza se l’utente non conferma di essere al sicuro allo scadere del timer.

Per gli utenti che vogliono mettere fine alla condivisione di emergenza non sarà più necessario aprire l’app per interrompere la trasmissione della posizione in tempo reale; sarà infatti sufficiente dire “Ok Google, interrompi la condivisione di emergenza”. Questa semplice ma importante funzione migliora in modo significativo la semplicità e la fruibilità dell’app, rendendola ancora più efficace anche in situazioni scomode.

Questa novità è stata scoperta nella versione 2023.04.27.533067153.10 dell’app, tramite una notifica che ha anticipato la funzionalità; tuttavia, questa versione aggiornata dell’app Emergenze personali non è ancora stata distribuita su larga scala tramite il Google Play Store, di conseguenza per provare la nuova funzione descritta sul proprio smartphone Pixel sarà necessario attendere le prossime ore o, al massimo, i prossimi giorni.

A dispetto della mancanza di sviluppi recenti, Google Assistant sta focalizzando la sua attenzione sull’aggiunta di funzionalità vocali alle applicazioni del sistema operativo Android. L’integrazione con l’app Emergenze personali ne è un esempio lampante, che testimonia la volontà del colosso di Mountain View di rendere le proprie app sempre più intuitive e accessibili, indipendentemente dal contesto di utilizzo dello smartphone.

Evidentemente la strada verso un futuro in cui la tecnologia è a portata di voce è già tracciata. Con queste nuove funzionalità Google continua a sottolineare l’importanza della sicurezza personale e la volontà di fornire strumenti che migliorino la vita quotidiana dei suoi utenti, sia nei momenti di tranquillità che, come in questo caso, in quelli di emergenza. Come sempre, possiamo aspettarci che il colosso tecnologico continui a sorprenderci con innovative soluzioni del tutto inedite, quindi non ci resta altro da fare che rimanere in attesa di ulteriori novità in materia di sicurezza.

