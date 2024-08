Da questa mattina è attivo un nuovo coupon che permette di risparmiare sull’acquisto di smartphone, tablet Android e altri prodotti tech, ma anche su diverse ulteriori categorie. Non parliamo di abbattimento dei prezzi, ma si tratta comunque di un extra sconto che potrebbe fare comodo a chi è indeciso sull’acquisto di un nuovo dispositivo: vediamo come funziona il nuovo coupon e come utilizzarlo.

Come sfruttare il coupon AGOSTO24

Il nuovo coupon AGOSTO24 è attivo dalle 9:00 di oggi, 5 agosto 2024, fino alle 23:59 del 18 agosto 2024: può essere utilizzato fino a un massimo di due volte per ciascun utente con una spesa minima di 20 euro e uno sconto massimo di 40 euro per ciascun utilizzo (quindi massimo 80 euro in totale).

Risulta valido su tutte le categorie di eBay a eccezione di Auto, moto e altri veicoli, Monete e banconote, Nautica e imbarcazioni: questo significa che può essere utilizzato per acquistare smartphone, tablet, smartwatch e tantissimi altri prodotti tech con uno sconto o un extra sconto del 5%; non si tratta di un ribasso enorme, ma comunque utile per risolvere eventuali indecisioni, soprattutto sui prodotti più costosi.

Qualche esempio su come sfruttarlo al meglio?

Per arrivare a queste cifre è sufficiente aggiungere uno o più prodotti al carrello e digitare AGOSTO24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il pagamento deve poi essere effettuato tramite PayPal, carta di credito e carta di debito. Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi su come sfruttare il nuovo coupon, ma per consultare la lista completa dei prodotti compatibili basta seguire il link qui sotto.