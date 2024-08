WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate e apprezzate dagli utenti, per questo motivo e per continuare ad offrire soluzioni in linea o migliori di quelle offerte dalla concorrenza, il team di sviluppatori dedicato è costantemente al lavoro per migliorare il servizio in questione.

Il software riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp abbia introdotto una simpatica novità animata, come verrà presto snellita l’interfaccia degli aggiornamenti di stato, come siano stati lanciati i preferiti, come sia in arrivo la traduzione dei messaggi, come a breve potrebbe essere possibile nascondere il proprio numero di telefono, come sia stata migliorata la sicurezza, come sia in arrivo una novità per l’invio di foto e video, o ancora come sia in arrivo il doppio tocco per le reazioni.

Oggi, grazie a quanto individuato dai colleghi di wabetainfo, diamo uno sguardo ad una futura novità della famosa app di messaggistica attualmente in fase di sviluppo, e quindi disponibile per un numero estremamente esiguo di utenti Beta.

WhatsApp al lavoro su funzionalità di elenchi per gestire persone e gruppi

I colleghi menzionati in apertura sono riusciti a individuare, nella versione WhatsApp Beta per Android 2.24.16.14, una funzionalità attualmente in fase di sviluppo: si tratta di una nuova funzione il cui scopo sarebbe quello di gestire in maniera migliore persone e gruppi specifici, chiamata Lists (probabilmente Elenchi per noi).

Come potete notare dall’immagine condivisa, la nuova funzione non vanta ancora un’icona dedicata, il suo funzionamento non è chiaro ma dovrebbe permettere di creare elenchi diversi per organizzare i propri contatti e gruppi, garantendo precisione nella gestione delle loro interazioni, nonché una maggior organizzazione generale.

Volendo avanzare ulteriori ipotesi la futura funzione potrebbe essere utilizzata anche per gli stati di WhatsApp, permettendo ad esempio agli utenti di condividere foto e video solo con un particolare gruppo (o elenco) di contatti; oppure i nuovi elenchi potrebbero anche essere utilizzati per l’applicazione di filtri personalizzati, utili per individuare persone specifiche all’interno dell’elenco delle chat.

Come già detto la funzione in questione è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo, dovremo quindi attendere ancora qualche tempo per conoscere maggiori dettagli al riguardo.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.