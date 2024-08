Tra le diverse applicazioni sviluppate e offerte agli utenti dal colosso di Mountain View figura anche Google Contatti, il software in questione ci permette di tenere traccia dei nostri contatti sincronizzando il tutto con il nostro account ma non solo, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e altro.

Nelle ultime settimane anche questa applicazione ha ricevuto costanti novità e migliorie da parte dell’azienda, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come l’app abbia ricevuto l’ennesima modifica estetica con l’eliminazione del FAB per l’aggiunta dei contatti, come Google stia semplificando la vista dei numeri associati ad app di terze parti, come l’app abbia ricevuto una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate, o ancora come il widget abbia beneficiato di un restyling con nuove funzioni.

Oggi diamo uno sguardo insieme a due piccole novità che potrebbero approdare nell’app in futuro, una inerente alla classificazione dei contatti e l’altra volta a migliorare l’esperienza di sincronizzazione.

Spunta una nuova etichetta “Besties” in Google Contatti

Abbiamo tutti ben presente come Google al momento offra agli utenti diversi modi per definire le proprie relazioni con altre persone, il software di cui parliamo oggi per esempio integra un menù (seppur non molto in evidenza) che permette di scegliere tra diversi tipi di relazione, come genitore, figlio, coniuge, parente e altri.

Il cacciatore di codici assembledebug ha individuato, nella versione 4.37.39 dell’app in questione, una piccola novità in tal senso: come potete notare dalle immagini nella galleria qui sotto, lo sviluppatore ha scovato alcune schermate che riguardano le persone che sono state identificate come “Besties”.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come il mese scorso vi avessimo riportato alcune evidenze di come Google sembrasse al lavoro per modificare un altro widget dell’applicazione, quello dei preferiti, che stava subendo un cambio di denominazione in Besties widget.

Nell’ultima versione di Google contatti dunque sono stati individuati ulteriori indizi riguardo questo cambio di denominazione, tuttavia al momento, il collegamento “Besties Onboarding” presente nella pagina fa semplicemente crashare l’app; analizzando il crash dump però, lo sviluppatore ha individuato un riferimento al pacchetto com.google.android.apps.pixel.relationships.

Sebbene non vi siano certezze al momento, sembrerebbe che Google stia lavorando all’introduzione di un nuovo modo generale per tenere traccia delle relazioni degli utenti.

Google testa alcune modifiche per migliorare l’esperienza di sincronizzazione

Passiamo ora alla seconda novità di oggi riguardante l’app di Google, nella versione già menzionata il solito assembledebug ha individuato alcune novità riguardanti la sincronizzazione dei contatti con l’account Google.

Sembra che il colosso stia lavorando per introdurre una nuova sezione all’interno dell’applicazione, nel menù delle impostazioni, per aiutare gli utenti a sincronizzare facilmente i contatti; oltre a ciò l’app potrebbe anche iniziare a mostrare i dettagli dell’account Google sincronizzato nelle schede dei contatti.

Come potete vedere, in seguito all’abilitazione manuale delle novità, la nuova sezione di sincronizzazione dei contatti appare in cima alle impostazioni dell’app e mostra l’account collegato con il numero di contatti sincronizzati. Una volta disponibile, mostrerà anche l’ultima volta in cui un contatto è stato sincronizzato, mettendo a disposizione dell’utente anche una scorciatoia alle impostazioni di sincronizzazione.

In fondo alla pagina infine, saranno disponibili i dettagli del contatto all’interno di una nuova sezione intitolata “Informazioni di contatto da“, questa sezione mostrerà l’ID e-mail collegato per il contatto o mostrerà un tag “Dispositivo” nel caso in cui il contatto sia salvato sul dispositivo.

Infine, qualora il contatto fosse invece sincronizzato con l’account Google, sarà disponibile anche un nuovo pulsante “Segnala contenuto profilo illegale“, per segnalare i contatti che includono qualcosa che viola le norme di Google; il pulsante in questione porterà l’utente ad una pagina di supporto Legal Help dove sarà possibile inviare dettagli aggiuntivi prima di presentare una segnalazione.