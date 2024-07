Grazie al lavoro svolto Android Authority attraverso la tecnica conosciuta come APK teardown, è stato possibile analizzare alcuni frammenti di codice dell’app Contatti (nello specifico della versione 4.35) scoprendo alcune potenziali novità per gli utenti.

Secondo quanto emerso, Google potrebbe essere a lavoro per semplificare l’utilizzo dell’applicazione senza account Google oltre ad aver in serbo un progetto per migliorare l’interfaccia utente, con una maggiore accessibilità per alcune funzioni.

Attivando alcune parti del codice, è stato possibile notare come l’opzione Use without an account dovrebbe essere disponibile nel menu delle impostazioni dell’account, toccando l’immagine del profilo (in alto a destra).

Una volta selezionata la voce, come mostrato dalla seconda immagine, dovrebbe apparire un pop-up con tanto di disclaimer. Questo informa che, l’utilizzo dell’app senza un account causa rimuovere tutti i profili collegati all’account in uso.

In realtà non si tratterebbe di una funzione così rivoluzionaria. Disabilitando la sincronizzazione nelle impostazioni di un account Google, infatti, è possibile ottenere un risultato molto simile già oggi, sebbene con un maggior numero di passaggi.

App Contatti senza account e non solo: Google favorisce l’accessibilità di alcune opzioni

Come già accennato, la rimozione dell’account Google dall’app Contatti non è l’unica potenziale futura implementazione individuata dagli esperti che hanno analizzato il codice. Nel complesso, infatti, sembra che gli sviluppatori intendano rendere l’app sempre più accessibile, semplificando diversi tipi di interazioni tra utente e applicazione.

La gestione dei contatti (condivisione, eliminazione, esportazione e aggiunta alla schermata iniziale) sono attualmente raggiungibili passando attraverso il menu con tre punti nella pagina dei singoli contatti. Tutto ciò, come è possibile apprezzare dalle seguenti immagini, potrebbe cambiare a breve:

Google sembra avere intenzione di spostare le impostazioni direttamente nella parte inferiore della pagina dei contatti, aggiungendosi ad altre voci già presenti come Promemoria, Invia a segreteria e Visualizza contatti collegati.

Trattandosi di una modifica di layout alquanto semplice da applicare, sembra che questo restyling possa essere implementato in tempi più brevi rispetto all’utilizzo dell’app Contatti senza un account. Queste novità si vanno ad aggiungere ad altri aggiornamenti che hanno di recente caratterizzato l’app. Per esempio, nelle scorse settimane, Google ha eliminato il pulsante di azione mobile (FAB) optando per un tasto più piccolo.