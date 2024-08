Spesso e volentieri sul web si vedono cose strane, vengono quotidianamente diffuse informazioni e soprattutto immagini di vario tipo ed è per questo che Google ha deciso di lanciare un nuovo strumento: “Informazioni su questa immagine“.

Il suo scopo è quello di aiutare gli utenti a reperire il maggior numero di informazioni inerenti a un’immagine, così da poterne comprendere maggiormente contesto, significato ed eventuale veridicità; la nuova funzione è attualmente in fase di distribuzione su due strumenti particolarmente apprezzati del colosso, Cerchia e cerca e Google Lens.

Cerchia e cerca e Google Lens ricevono la nuova funzione “Informazioni su questa immagine”

Conosciamo ormai bene gli strumenti Cerchia e cerca e Google Lens, entrambi vengono utilizzati con soddisfazione da svariati utenti nel momento in cui necessitano di ottenere maggiori informazioni su un’immagine, per reperire una fonte o per tradurre del testo. Per quanto si tratti di strumenti differenti essi presentano diversi aspetti in comune, differenziandosi principalmente per la metodologia di interazione richiesta all’utilizzatore.

Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha informato i propri utenti riguardo la distribuzione di una nuova funzionalità per i due strumenti appena citati, si chiama “Informazioni su questa immagine” e, come suggerisce il nome, permette all’utente di reperire tutta una serie di informazioni aggiuntive su una particolare immagine.

La nuova funzionalità sarà a breve disponibile per tutti, e sarà possibile utilizzarla con Cerchia e cerca o con Google Lens; nel primo caso, avvalendosi di un dispositivo compatibile, sarà sufficiente richiamare la funzione con una pressione prolungata sul pulsante Home o sulla barra di navigazione, cerchiare e cliccare sull’immagine di nostro interesse per vederci restituire tutta una serie di risultati dalla Ricerca Google. A questo punto, scorrendo verso il basso, sarà disponibile la scheda “Informazioni su questa immagine”.

Per quanto riguarda Google Lens invece, è sufficiente catturare uno screenshot dell’immagine di nostro interesse, aprire l’app Google e cliccare sull’icona Lens nella barra di ricerca; una volta selezionata l’immagine dalla nostra galleria, scorrendo verso il basso visualizzeremo la stessa scheda menzionata in precedenza.

La nuova funzione ci permette di ottenere tutta una serie di informazioni aggiuntive su una determinata immagine:

Come altri siti usano e descrivono l’immagine -> rende disponibili altre pagine web in cui è presente l’immagine per beneficiare di ulteriori fonti, come siti di notizie e fact-checking, così da poter più facilmente valutare le affermazioni fatte su un’immagine e vedere prove e prospettive da altre fonti.

-> rende disponibili altre pagine web in cui è presente l’immagine per beneficiare di ulteriori fonti, come siti di notizie e fact-checking, così da poter più facilmente valutare le affermazioni fatte su un’immagine e vedere prove e prospettive da altre fonti. Metadati di un’immagine -> se disponibili, i metadati forniscono alcune informazioni aggiuntive sull’immagine (aggiunte dai creatori), potrebbero per esempio indicare se è stata generata o migliorata dall’IA.

-> se disponibili, i metadati forniscono alcune informazioni aggiuntive sull’immagine (aggiunte dai creatori), potrebbero per esempio indicare se è stata generata o migliorata dall’IA. Filigrana digitale -> la nuova funzione permette di stabilire su un’immagine è stata generata utilizzando l’intelligenza artificiale, a condizione che contenga la filigrana SynthID di Google DeepMind.

La nuova funzionalità “Informazioni su questa immagine” è come già detto in fase di distribuzione sia in Cerchia e cerca che in Google Lens, sarà quindi presto disponibile in 40 lingue in tutto il mondo , tra cui francese, tedesco, hindi, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e vietnamita.

Infine Google ricorda ai propri utenti la disponibilità della funzione “Informazioni su questo risultato” nel proprio strumento di ricerca: cliccando sul menù a tre puntini accanto a qualsiasi risultato di ricerca è possibile ottenere maggiori informazioni sul sito web e sul motivo per cui l’azienda ritiene che sia pertinente alla ricerca effettuata.