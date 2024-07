Google Maps e Waze sono le due applicazioni dedicate alla navigazione sviluppate dal colosso di Mountain View, i software in questione sono tra i più apprezzati e utilizzati dagli utenti a livello globale, ed è per questo che l’azienda sviluppa continuamente nuove funzionalità per migliorare i propri servizi; oggi scopriamo insieme le ultime novità in arrivo o già disponibili per le applicazioni in questione.

Nuove e interessanti funzioni per Google Maps e Waze

Molti di noi utilizzano quotidianamente, a seconda delle preferenze, Google Maps o Waze, che sia per guidare in una zona che non conosciamo o per cercare un percorso alternativo che ci aiuti ad evitare un ingorgo, i due software sono senza dubbio un utile ausilio mentre siamo alla guida. Le nuove funzionalità in arrivo o già disponibili per le due app, annunciate dalla stessa Google nelle ultime ore, hanno come obbiettivo quello di semplificare l’interazione dell’utente con i due servizi, ampliandone al contempo le potenzialità.

Google semplifica la segnalazione degli incidenti in Maps

Entrambe le applicazioni dedicate alla navigazione dell’azienda permettono ora agli utenti di informare gli altri automobilisti riguardo a potenziali pericoli lungo il percorso, Maps sta semplificando la segnalazione di incidenti e informazioni utili, come lavori in corso nelle vicinanze, rallentamenti, chiusure di corsie, oggetti presenti sulla strada, veicoli in panne, autovelox e presenza della polizia (non nel Bel Paese).

Google ha implementato icone di segnalazione più grandi e facili da cliccare, così da poter condividere in maniera più rapida e sicura gli aggiornamenti con la community, gli altri conducenti possono quindi confermare l’incidente con un semplice tocco per aiutare i conducenti che passano.

La novità in questione per Google Maps è già disponibile a livello globale, su Android e iOS, auto con Google integrato, Android Auto e Apple CarPlay.

Nuova guida alla destinazione per Google Maps

Google Maps riceve una nuova guida alla destinazione, utilizzando la navigazione verso un determinato luogo l’app illuminerà automaticamente l’edificio e il suo ingresso mentre ci si avvicina, oltre a mostrare i parcheggi nelle vicinanze. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per tutte quelle occasioni in cui non conosciamo il luogo di destinazione.

La nuova guida alla destinazione di Google Maps sarà disponibile nel corso delle prossime settimane su Android e iOS, auto con Google Built-in, Android Auto e Apple CarPlay.

Waze riceve nuovi avvisi per le telecamere

Sempre più spesso lungo le strade sono presenti tutta una serie di videocamere, il cui scopo è quello di tutelare la sicurezza comune monitorando al contempo eventuali infrazioni da parte dei guidatori; per aiutare gli utenti a essere più consapevole durante la guida e rispettare le leggi locali, Waze sta ricevendo la possibilità di vedere nuovi tipi di telecamere: i membri della community potranno dunque sfruttare nuovi avvisi qualora si stessero avvicinando a una telecamera che scatta foto per cose come eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, utilizzo della corsia sbagliata (come autobus, HOV o carpooling), mancato utilizzo della cintura di sicurezza o utilizzo del telefono durante la guida.

La novità in questione è già in fase di distribuzione, sia per Android che per iOS.

Nuova funzionalità per gli eventi del traffico

Waze sta per ricevere una nuova funzionalità per gli eventi del traffico, sfilate, concerti ed eventi sportivi verranno segnalati con tutte le limitazioni alla circolazione (strade chiuse, deviazioni, ecc.). Gli utenti grazie alle nuove notifiche potranno conoscere la causa dell’evento, se ci sono chiusure stradali e le condizioni del traffico in tempo reale, potendo al contempo condividere queste informazioni con amici e familiari.

La nuova funzionalità per gli eventi del traffico è già disponibile a livello globale su Android e iOS.

Google lancia la navigazione a schermo bloccato per Waze

A breve gli utenti Waze su Android potranno ottenere indicazioni di navigazione, come indicazioni passo-passo, aggiornamenti sul traffico in tempo reale o avvisi di pericolo, il tutto mentre il loro telefono rimane bloccato in modo sicuro; la navigazione con schermata di blocco sarà disponibile anche per gli utenti iOS entro l’autunno.