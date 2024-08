Oramai le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno acquistato un’enorme popolarità nel mondo mobile e, pertanto, anche il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dell’offerta del colosso di Mountain View in questo specifico settore.

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, il team di Google ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità di reporting e intelligenza artificiale generativa dedicate agli inserzionisti.

In particolare, grazie alle novità annunciate gli utenti potranno contare su report più affidabili e precisi per quanto riguarda il gradimento dei loro contenuti oppure su funzioni di modifica delle immagini tramite intelligenza artificiale generativa (da sfruttare su tutti i tipi di campagna) con opzioni migliorate, come l’aggiunta, la rimozione e la sostituzione di oggetti all’interno di un’immagine.

Con l’intelligenza artificiale Google migliora la vita anche agli inserzionisti

Così come viene spiegato dal team di Google, i miglioramenti relativi a Performance Max consentiranno agli inserzionisti di capire più facilmente cosa funziona bene e ottimizzare ulteriormente la loro creatività.

È in fase di rilascio anche il reporting sul posizionamento dei video di YouTube per Performance Max, soluzione studiata per aiutare a garantire che i propri annunci vengano visualizzati in posizioni adatte al brand.

Per quanto riguarda la modifica delle immagini con intelligenza artificiale generativa sono in fase di rilascio a livello globale le funzionalità che consentono di rimuovere oggetti da un’immagine, aggiungere o sostituire oggetti tramite prompt, espandere gli sfondi e ritaglire in diverse proporzioni.

Tali novità sono attualmente disponibili a livello globale in inglese per tutti gli inserzionisti e il supporto ad altre lingue sarà implementato nel corso di quest’anno.

Infine, Google ha sfruttato l’occasione per annunciare l’ampliamento delle partnership relative a piattaforme che possono essere sfruttate per realizzare contenuti destinati a Google Ads, rendendo noto che a soluzioni come Canva, Pencil e Smartly si è aggiunta Typeface.