Durante il recente evento Galaxy Unpacked, oltre ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e alle cuffie Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, Samsung ha contestualmente presentato i suoi ultimi due smartwatch: Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Mettendo da parte per un attimo il modello Ultra, la vera novità della gamma attuale, anche il modello base ha riscosso l’interesse della community di fan del brand, nonostante i cambiamenti rispetto alla precedente generazione non siano poi così evidenti.

Tra le caratteristiche mantenute dall’azienda figurano anche i moduli batteria implementati sulle diverse varianti dello smartwatch, restando infatti su 300 mAh sul modello da 40 mm e su 425 mAh su quello da 44 mm, specifiche che dovrebbero comunque garantire un’autonomia accettabile soprattutto su un dispositivo nuovo.

Tuttavia, a tal proposito, hanno iniziato a circolare in rete diverse segnalazioni di problemi legati proprio all’autonomia di Galaxy Watch7, problemi che Samsung sembra in procinto di risolvere.

Samsung al lavoro per risolvere i problemi di autonomia di Galaxy Watch7

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia delle diverse segnalazioni condivise in rete in merito alla scarsa autonomia di vari Galaxy Watch7, fortunatamente il tutto non sarebbe riconducibile ad un problema hardware, quanto più ad un bug lato software.

Sembra infatti che il principale responsabile possa essere la funzione “Hey Google” utilizzata per risvegliare Google Assistant, che provocherebbe un battery drain di circa il 10% ogni ora per alcuni utenti, a dimostrazione di ciò sembra che alcuni possessori dello smartwatch in questione siano riusciti ad arginare il problema, seppur in maniera marginale, proprio disattivando l’app in questione sul proprio smartphone.

Ad ogni modo, sembra che l’azienda sia a conoscenza del problema, come comunicato da un moderatore sul forum ufficiale di Samsung per la Corea del Sud: la società avrebbe dunque già sviluppato un aggiornamento software risolutivo in grado di ripristinare il corretto funzionamento di Galaxy Watch7, permettendo di conseguenza a coloro in possesso del dispositivo di beneficiare di un’autonomia degna di questo nome.

Oltre a riconoscere il problema e informare i propri utenti sull’imminente arrivo del fix risolutivo, l’azienda si scusa contestualmente per i disagi arrecati.