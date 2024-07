Samsung ha rilasciato due immagini che mostrano cosa si trova fisicamente all’interno del suo Galaxy Watch Ultra, smartwatch di punta del produttore coreano presentato al pubblico lo scorso 10 luglio.

La prima immagine mostra tutti i principali componenti interni in ordine, dalla parte anteriore a quella posteriore del dispositivo mentre, nella seconda, l’ordine viene invertito per offrire una panoramica completa rispetto ai singoli meccanismi.

Come è possibile apprezzare dalle immagini, gli smartwatch proposti da Samsung sono costituiti da sette componenti, ovvero:

sensore;

decorazione posteriore;

cassa posteriore;

assemblaggio di schede stampate (PBA);

display;

decorazione principale.

Galaxy Watch Ultra ai raggi X: i componenti interni che lo rendono unico

Quanto svelato sul Galaxy Watch Ultra, per quanto riguarda la maggior parte dei componenti interni, non sembra risultare rivoluzionario. A uno sguardo più attento, però, alcuni particolari denotano l’attenzione dei Samsung per i dettagli.

Il sensore BioActive dell’orologio, infatti, presenta 13 rispetto ai soli 4 presenti sul Galaxy Watch 7. Un salto di qualità che non va sottovalutato: ciò permette di tracciare metriche riguardanti la salute in modo molto più accurato rispetto al precedente modello. Altro particolare interessante è il materiale con cui è realizzata la cassa dello smartwatch che, rispetto al pur apprezzabile acciaio inossidabile, si affida all’ancora più resistente titanio.

Altra caratteristica saliente che differenzia il Galaxy Watch Ultra dalle generazioni precedenti è il suo SoC Exynos W1000, realizzato con il processo di fabbricazione a 3nm. Questa particolare tecnica, totalmente inedita per dispositivi WearOS, aiuta il dispositivo a consumare il 30% in meno di energia rispetto agli orologi precedenti di Samsung. A rendere attraente questo prodotto, oltre a un’estetica più che apprezzabile, è la sua luminosità massima. Con i suoi 3.000 nit, infatti, il Galaxy Watch Ultra è di fatto lo smartwatch con la luminosità più alta sul mercato.

L’ultimo smartwatch di Samsung non è stato l’unico protagonista del recente Galaxy Unpacked 2024, visto che è stata l’occasione per il colosso tecnologico di presentare anche l’attesissimo Galaxy Z Flip 6.