Realme annuncia il lancio di un nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa della sua gamma “C”: si tratta di Realme C63, un prodotto che punta sul rapporto qualità-prezzo e che si piazza nell’affollata e agguerrita fascia appena sotto i 200 euro. Scopriamolo da vicino.

Realme C63 ufficiale con pelle vegana e ricarica da 45 W a meno di 200 euro

Realme C63 è uno smartphone che vuole stupire nella sua fascia di prezzo, sia a livello di design (è realizzato in materiali più pregiati rispetto alla media) sia per funzionalità e per specifiche. Lo smartphone offre una copertura posteriore in pelle vegana di qualità, una caratteristica solitamente presente su prodotti dal prezzo più elevato: per il design, il marchio ha scelto una texture in similpelle resistente alle macchie, affiancata a una cornice in metallo per il modulo fotografico che garantisce una maggiore resistenza.

Quest’ultima è stata messa alla prova insieme alla struttura metallica dello smartphone, e non ha riportato danni dopo una caduta di un metro su una lastra di pietra. La novità di casa Realme può contare sulla certificazione IP54, che attesta una protezione dagli spruzzi di acqua e mette al riparo da eventuali malfunzionamenti dovuti alla polvere.

Un’altra caratteristica che vale la pena rimarcare vista la fascia di prezzo è la tecnologia di ricarica: Realme C63 integra una batteria da 5000 mAh compatibile con una ricarica cablata SUPERVOOC da 45 W, con la quale è possibile tornare al 50% in circa 30 minuti; lo smartphone ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, che indica che il sistema di ricarica è stato sottoposto a test rigorosi e soddisfa i più elevati standard di sicurezza.

Il cuore dello smartphone è il SoC Unisoc T612 con CPU octa-core, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili con ulteriori 8 GB di RAM dinamica) e da 256 GB di memoria interna. Il display ha dimensioni generose: la diagonale è di 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), refresh rate fino a 90 Hz e un rapporto schermo-corpo superiore al 90%.

Specifiche tecniche di Realme C63 display IPS LCD da 6,74 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC Unisoc T612 con CPU octa-core e GPU Mali-G57

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Realme C63 integra alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: troviamo funzioni come Air Gestures e Rainwater Smart Touch, in precedenza accessibili solo su serie più costose del produttore. Le Air Gestures consentono di utilizzare il dispositivo senza toccare fisicamente lo schermo, mentre la tecnologia Rainwater Smart Touch assicura un utilizzo fluido del touchscreen anche in condizioni di pioggia o con le dita bagnate. In più, lo smartphone offre una funzione di riduzione del rumore delle chiamate attraverso l’IA e l’apprezzata funzione Mini Capsule 2.0, che permette di interagire con le notifiche nella parte di schermo in prossimità del piccolo notch a goccia.

Lato audio, da segnalare la presenza di un altoparlante UltraBoom: unendo gli altoparlanti agli algoritmi audio appositamente sviluppati, il dispositivo può sfruttare la potenza del volume al 200% tramite il software.

Prezzo e uscita di Realme C63

Realme C63 è disponibile all’acquisto nelle colorazioni Leather Blue e Jade Green al prezzo consigliato di 199,99 euro nella sola variante da 8-256 GB, ma fino alla fine di agosto è possibile portarselo a casa in offerta lancio a 179,99 euro.