Fastweb ha annunciato di aver introdotto la funzionalità Wi-Fi Calling per tutti i propri clienti. Il servizio, completamente gratuito, consentirà di effettuare e ricevere chiamate voce (ma non SMS) anche in assenza di segnale. Fastweb si aggiunge a WINDTRE e Very Mobile (che hanno esteso la funzionalità anche agli altri operatori di telefonia fissa).

Wi-Fi Calling per i clienti Fastweb

La funzionalità si basa sullo standard di comunicazione VoWi-Fi, ovvero Voice over Wi-Fi, mediante il quale è aumentare la copertura effettuando e ricevendo chiamate voce anche in quei luoghi dove il segnale mobile non arriva. Con questa funzionalità è possibile avere una conversazione telefonica utilizzando la connessione Wi-Fi di rete fissa Fastweb (o di un altro operatore presente sul territorio italiano). Tra le particolarità del Wi-Fi Calling c’è l’eccellente qualità anche in quelle aree dove la rete mobile ha una scarsa copertura così come la stabilità della conversazione telefonica che rimane tale anche durante il passaggio dalla rete mobile a quella Wi-Fi (e viceversa).

Il servizio è completamente gratuito e automatico, non necessitando di alcun tipo di attivazione. È possibile comprendere quando si è in modalità Wi-Fi Calling in quanto il servizio prevede un’apposita icona che compare sul display accanto al segnale di potenza, sul dialer del telefono e nel registro delle chiamate effettuate. Fastweb integra la funzionalità Wi-Fi Calling non solo per le chiamate voce ma anche per le chiamate di emergenza, il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata e la segreteria telefonica.

A partire dal mese di agosto, grazie alla partnership siglata tra le due aziende, tutti gli smartphone Samsung della serie Galaxy S23 e Galaxy S24 potranno usufruire della funzionalità. Successivamente il Wi-Fi Calling di Fastweb verrà esteso agli altri smartphone Samsung per poi essere gradualmente rilasciato anche per gli altri produttori di cellulari. Sul sito ufficiale di Fastweb nella sezione dedicata è possibile verificare se il proprio smartphone è compatibile con questa funzionalità.