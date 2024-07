La scorsa settimana abbiamo assistito all’ultimo evento Galaxy Unpacked, durante il quale il colosso coreano ha presentato al mondo, tra le altre cose, i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6; come sicuramente avrete notato, tra i vari dispositivi non figurava alcun tablet del brand.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato dei prossimi tablet della serie Galaxy Tab S10 e oggi, grazie alle ultime informazioni condivise in rete, diamo insieme uno sguardo alle ultime voci su questi dispositivi, ma anche a qualcosa per il presunto Galaxy Z Fold6 Ultra.

La serie Samsung Galaxy Tab S10 potrebbe fare il suo debutto in autunno

Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere insieme i primi render del prossimo modello Ultra della serie Samsung Galaxy Tab S10 ma, ancora più interessante, abbiamo visto come secondo alcune voci l’azienda possa aver intenzione di abbandonare il modello base della gamma, rilasciando esclusivamente Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra.

Negli ultimi anni Samsung ci ha abituato alla presentazione dei dispositivi della serie Galaxy Tab in questo periodo dell’anno ma, come abbiamo visto, nel recente evento i nuovi tablet non sono stati nemmeno menzionati; nelle ultime ore Max Jambor ha condiviso quella che dovrebbe essere la finestra di lancio dei nuovi dispositivi, ovvero il mese di ottobre.

Nulla di nuovo per quel che concerne le presunte specifiche tecniche dei due tablet, il modello Ultra dovrebbe vantare un display AMOLED da 14,9 pollici e il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, accompagnato da 12 o 16 GB di RAM con varianti da 256 GB, 512 GB e 1 TB di archiviazione interna; mentre la variante Plus dovrebbe presentarsi con uno schermo da 12,4 pollici e un processore Dimensity 9300+ accompagnato da 12 GB di RAM.

Anche il presunto Galaxy Z Fold6 Ultra potrebbe arrivare a ottobre

Alcuni di voi potrebbero ricordare come in passato fossero circolate diverse informazioni riguardanti un inedito smartphone pieghevole Samsung, la prima menzione di Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra risale al mese di febbraio, in quell’occasione si iniziò a vociferare della possibile presenza del dispositivo nella futura gamma del brand, una sorta di strategia atta ad allineare la gamma Fold a quella ben nota della serie Galaxy S. Del dispositivo non si sapeva praticamente nulla, specifiche, caratteristiche, niente di niente, solo che si sarebbe differenziato in qualche modo dal modello classico.

Nel corso del tempo poi, sul finire del mese di aprile, è arrivata una sorta di conferma circa l’esistenza dello smartphone in questione grazie all’individuazione del codice modello del dispositivo, informazione però rimasta orfana di ulteriori dettagli, ad eccezione della convinzione che lo smartphone potesse rimanere un’esclusiva del mercato interno coreano.

In seguito, nel mese di giugno, abbiamo visto come fosse stata individuata anche la presunta variante dedicata al mercato cinese del dispositivo, indicando come Samsung potesse aver intenzione di commercializzare il presunto Galaxy Z Fold6 Ultra non solo in patria, ma anche in Cina.

Nelle ultime ore, Max Jambor ha fornito un’ulteriore conferma di ciò, asserendo che il colosso ha intenzione di lanciare lo smartphone in questione nel mese di ottobre nei due paesi appena menzionati. I motivi di tale scelta non sono chiari, ma è possibile che il brand abbia optato per questa strategia in base al costo del dispositivo e alla concorrenza di altri marchi; se infatti negli Stati Uniti e in alcuni mercati internazionali l’azienda ha poca concorrenza, nel mercato interno e in quello cinese la situazione è molto diversa.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle presunte caratteristiche del dispositivo, bisognerà quindi attendere qualche mese per saperne di più.