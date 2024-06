Mentre Samsung si prepara al Galaxy Unpacked, previsto per il 10 luglio, dove attendiamo l’annuncio dei nuovi prodotti Galaxy Z Fold6, Flip6, Galaxy Watch7, Watch Ultra e il tanto atteso Galaxy Ring, vi offriamo un’anteprima esclusiva di un prodotto che con molta probabilità non sarà presente all’evento. Parliamo del nuovo Galaxy Tab S10 Ultra, la cui uscita è prevista per l’inizio del prossimo anno. Grazie ai render pubblicati da Onleaks, possiamo offrirvi una prima occhiata ed una breve panoramica tecnica al Galaxy Tab S10 Ultra, che per quanto riguarda il design, rimane molto simile al Galaxy Tab S9 Ultra.

Galaxy Tab S10 Ultra: alcune specifiche tecniche

Da quello che sappiamo, le dimensioni del Galaxy Tab S10 Ultra sono di circa 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, esattamente le stesse del Galaxy Tab S9 Ultra, con l’unica differenza dello spessore ridotto di 0,05 mm. Molti speravano che il nuovo Galaxy Tab S10 Ultra fosse più spesso quest’anno, poiché il Galaxy Tab S9 Ultra, risultava leggermente scomodo da tenere in quanto già molto sottile.

Grazie ai render di Onleaks, notiamo che Samsung mantiene i quattro altoparlanti, anche quest’anno realizzati da AKG. I pulsanti di accensione e del volume sono posizionati lateralmente, sulla destra, e la S Pen con ricarica magnetica sul retro del tablet.

Anche per quanto riguarda il display e le fotocamere, non si prospettano grandi cambiamenti. Il Galaxy Tab S10 Ultra dovrebbe mantenere un display da 14,6 pollici, e sarà dotato di una doppia fotocamera sia frontale che posteriore proprio come il modello precedente.

Samsung potrebbe ancora essere indecisa su quale chipset montare al suo interno; la scelta potrebbe cadere tra il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e lo Snapdragon X Elite, che lo metterebbe alla pari con il nuovo iPad Pro M4, ma sarebbe esagerato e potrebbe influire sulla durata della batteria.

Per la memoria ci aspettiamo 12 o 16 GB di RAM, con varianti da 256GB, 512GB e 1TB, ovvero le stesse del Galaxy Tab S9 Ultra. All’epoca, il Galaxy Tab S8 Ultra fu lanciato con un modello da 128GB che è stato eliminato l’anno scorso; è molto improbabile, quindi, che venga eliminata un’altra variante di archiviazione, ma sarebbe davvero incredibile vedere un modello da 2TB.

Samsung, con il Galaxy Tab S10 Ultra sembra continuare la tradizione della serie Ultra, con miglioramenti lato design che puntano a renderlo sempre più sottile e con caratteristiche che abbiamo già apprezzato in passato sui modelli precedenti. Se siete fan di questa serie o comunque in cerca di un tablet premium, sebbene sia ancora presto per prendere una decisione, questo nuovo modello potrebbe essere quello che fa per voi.